Bare Nail Spa | ร้านทำเล็บ & สปาเล็บ Luxury | Every Detail Crafted with Care

Bare Nail Spa ร้านทำเล็บ กรุงเทพ ที่มองการทำเล็บเสมือนงานศิลปะชิ้นหนึ่ง ภายใต้สโลแกน “Every detail crafted with care” ทุกงานที่ร้านสปาเล็บ Bare Nail Spa ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยความรีบเร่งหรือมองเป็นแค่งานบริการ แต่เป็นงานฝีมือที่เต็มไปด้วยความตั้งใจ ช่างแต่ละคนถูกหล่อหลอมด้วยวิธีคิดที่ยึดความละเอียดเป็นหัวใจ ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนเล็กน้อยอย่างการเตรียมเครื่องมือ หรือการจัดวางตำแหน่งนิ้วมือ ทุกกระบวนการถูกออกแบบให้พิถีพิถันและใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบในสายตาทั้งลูกค้าและผู้สร้างสรรค์
บริการสุดครบครันจากร้านสปาเล็บ Bare Nail Spa
- Gel Manicure & Pedicure (BARE NAIL COLOR): บริการทำเล็บเจลที่คัดสรรเฉพาะแบรนด์คุณภาพจากเกาหลีที่ปราศจากกลิ่นฉุน สีติดทน เงางาม และไม่ทำร้ายหน้าเล็บ สีทุกเฉดได้รับการเลือกสรรมาให้เหมาะกับทุกสีผิวและบุคลิก ไม่ว่าจะชอบแนวเรียบหรู หวานละมุน หรือเท่มีสไตล์ เราพร้อมช่วยคุณเลือกสิ่งที่ “เป็นตัวคุณที่สุด”
- Nail Extensions (BARE NAIL EXTENSION): บริการต่อเล็บของ ร้านทำเล็บ Bare Nail Spa เน้นความเป็นธรรมชาติและไม่ทำร้ายเล็บเดิม ด้วยตัวเลือกที่หลากหลาย Polygel เบาแต่แข็งแรง ไม่มีสารกลิ่นฉุน เหมาะสำหรับคนที่อยากได้ความทนทานสูงโดยไม่ทำร้ายเล็บ และ Geltip ทิปเจลสำเร็จรูปที่ให้ความบางเบาเหมือนเล็บจริง ติดแน่น ไม่ต้องตะไบมาก เหมาะกับคนที่อยากเล็บสวยในเวลาอันรวดเร็ว
- Nail Art (BARE NAIL ART): ทุกลวดลายคืองานศิลปะที่ออกแบบเฉพาะบุคคล ร้านทำเล็บ Bare Nail Spa รังสรรค์ลายเล็บจากแรงบันดาลใจของลูกค้า ไม่ใช่แค่ตามเทรนด์ แต่คือการสื่อสารตัวตนผ่านปลายเล็บ ไม่ว่าจะเป็นลาย minimal, abstract, หรือ custom design เราทำด้วยใจในทุกรายละเอียด
- Spa Treatments for Hands & Feet (BARE NAIL SPA): ร้านสปาเล็บ Bare Nail Spa มีบริการสปามือและเท้าแบบครบขั้นตอนที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพผิวและเล็บ พร้อมการนวดที่ผ่อนคลายด้วยผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกแท้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความชุ่มชื้นลึก ปรนนิบัติผิวหลังทำงานหนัก และเติมความสดชื่นให้กับช่วงเวลาที่อยากพักใจ
แวะมาหาเรา…ได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการดูแลตัวเอง
- ร้านทำเล็บ Bare Nail Spa สาขาเอกมัย (Ekkamai Soi 6 – โครงการ EKM6)
ร้านทำเล็บ Bare Nail Spa สาขาเอกมัย ตั้งอยู่ภายในโครงการ EKM6 ที่โอบล้อมด้วยบรรยากาศเงียบสงบ และต้นไม้เขียวขจี เป็นพื้นที่ที่ให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวแต่ยังอยู่ใกล้ความสะดวกของเมือง เดินไม่ไกลจาก BTS เอกมัย พร้อมมีที่จอดรถสะดวก เหมาะสำหรับผู้ที่มองหา ร้านทำเล็บ เอกมัย ที่ให้มากกว่าความสวยงาม คือความสงบใจ
- ร้านทำเล็บ Bare Nail Spa สาขาบางนา (The Glass Market Bangna)
ร้านทำเล็บ Bare Nail Spa สาขาบางนา อยู่ในไลฟ์สไตล์ฮับแห่งใหม่ The Glass Market Bangna ที่ทันสมัยและเข้าถึงง่าย ด้วยดีไซน์โปร่ง โล่ง และสะอาดสะอ้าน ที่นี่จึงเป็นคำตอบสำหรับผู้ที่ค้นหา ร้านทำเล็บบางนา หรือกำลังพิมพ์คำว่า “ร้านทำเล็บ สปาเล็บ ใกล้ฉัน” แล้วต้องการเจอร้านที่ให้มากกว่าความสะดวก แต่ต้องมาพร้อมกับคุณภาพที่จับต้องได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ย่านกรุงเทพ อุดมสุข หรือแม้แต่ทำงานในย่านสุขุมวิท Bare Nail Spa พร้อมต้อนรับคุณด้วยโลเคชันที่เราคัดเลือกมาเพื่อลูกค้าโดยเฉพาะ เพราะเรารู้ว่า…การเดินทางที่ง่าย คือจุดเริ่มต้นของประสบการณ์ที่ดี
ช่องทางติดต่อ
- Instagram: @barenailspa
- Facebook: Bare Nail Spa
- Line Official: @barenailspa
- เว็บไซต์: www.barenailspa.com
- สาขาเอกมัย โทร: 080-516-9652, สาขาบางนา โทร: 099-389-6992