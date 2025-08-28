TK Park ร่วมสร้างสรรค์ เสริมทักษะทางเทคโนโลยี (AI) เพื่อประโยชน์ในการสื่อสาร

TK Park ร่วมสร้างสรรค์เครือข่ายสู่เป้าหมายเดียวกัน ปี 2568 พร้อมเสริมทักษะทางเทคโนโลยี (AI) เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารและการสร้างการรับรู้
อีกหนึ่งกิจกรรมหลักที่บรรดาผู้ปฏิบัติงานในเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ทั่วประเทศจะมารวมตัวทำกิจกรรม ระดมพลังสมอง ในบรรยากาศอบอุ่นและคับคั่งประจำปี เพื่อนำประสบการณ์ดำเนินงานที่ผ่านมามาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน พร้อมเรียนรู้เครื่องมือใหม่ ๆ ที่จะนำไปปรับใช้ในบริบทของพื้นที่ตนเองได้ ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ร่วมสร้างสรรค์เครือข่ายสู่เป้าหมายเดียวกัน” ประจำปี 2568 จัดโดย สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park ที่ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้
นายวัฒนชัย วินิจจะกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ กล่าวเปิดงาน พร้อมบรรยายในหัวข้อ การจัดการความ(ไม่)รู้ และข้อเสนอในการพัฒนาเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้แบบมีจุดเน้น โดยเริ่มจากการพูดถึงปรากฏการณ์ความรู้และความไม่รู้ของมนุษย์ และเชื่อมโยงมายังภารกิจสำคัญของอุทยานการเรียนรู้ ในการจัดกระบวนการเพื่อทำให้ความรู้จากประสบการณ์ที่ซ้อนเร้นอยู่ในตัวคน ให้กลายเป็นความรู้ชัดแจ้ง (tacit-to-explicit knowledge transfer) และช่วยจัดการกับความไม่สมเหตุสมผลที่เป็นอุปสรรคของการเรียนรู้ ด้วยวิธีการแบบ Double-loop Learning โดยตรวจสอบผลลัพธ์ของงาน เปลี่ยนวิธีการ และวนกลับไปกระทบกรอบคิดเดิม เพื่อพัฒนาโครงการและกิจกรรมให้สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริง
นายวัฒนชัยยังเสนอแนวคิด 4 ด้าน เพื่อพัฒนาเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้แบบมีจุดเน้น ได้แก่ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาเมืองหรือชุมชน นวัตกรรมบริการห้องสมุดและส่งเสริมการเข้าถึงหนังสือ กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพและการเพิ่มรายได้ และการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมและเปิดรับความแตกต่างหลากหลาย
ด้าน นายนิวัฒน์ ถุงเงินศิริ นักจัดการความรู้อาวุโส นำทีมสาธิตและชวนตกผลึกเรื่องการจัดการเรียนรู้ผ่านบอร์ดเกม เพราะสำหรับอุทยานการเรียนรู้ บอร์ดเกมไม่ใช่แค่ของเล่นประดับห้องสมุด แต่เป็นอุปกรณ์ในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สดใส สร้างทักษะให้ปัจเจกบุคคล สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล และสร้างสรรค์ผลงานสู่วงการ พร้อมนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์ที่ TK Park จัดโครงการประกวดและพัฒนาทักษะออกแบบบอร์ดเกมมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลงานออกแบบกลายเป็นบอร์ดเกมได้จริง และทำให้ผู้เข้าประกวดกลายเป็นตัวจริงในวงการบอร์ดเกม
นอกจากนี้ ในงานสัมมนาฯ ยังได้จัดหลักสูตรเร่งรัดที่เสริมทักษะทางเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ในการสื่อสารและการสร้างการรับรู้ ทั้งการสาธิตการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หลากหลายตัว เพื่อสกัดประเด็น วิเคราะห์ข้อมูล และการจัดทำสื่อกราฟิก พร้อมเปิดให้ลงมือปฏิบัติจริง ก่อนจะปิดท้ายด้วยการระดมความคิดของผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตามแนวคิดในการพัฒนาเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้แบบมีจุดเน้นตามข้อเสนอ 4 ด้านที่คุณวัฒนชัยเสนอไว้ เพื่อให้ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์จริงของผู้ปฏิบัติงานช่วยตั้งต้นในการสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่ตรงกับบริบทของแต่ละพื้นที่ จนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในอนาคตอันใกล้