บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ ผู้นำระดับโลกด้านพลังงานไฟฟ้า ประกาศลงทุน 455 ล้านบาท (14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อขยายโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังในจังหวัดสมุทรปราการ การลงทุนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนลงทุนทั่วโลกมูลค่า 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต วิจัย และพัฒนาโซลูชันระบบโครงข่ายไฟฟ้า ตอบสนองต่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่กำลังเติบโต
โรงงานสมุทรปราการจะแล้วเสร็จในปี 2570 ช่วยเพิ่มกำลังการผลิตได้ถึง 60% ลดระยะเวลาส่งมอบ และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงประสิทธิภาพการผลิตที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ห้องปฏิบัติการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังจะได้รับการปรับปรุงทันสมัย รองรับความต้องการหม้อแปลงขนาดใหญ่จากลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นาย Carlos Pettinau, Hub APMEA Manager ธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง กล่าวว่า “ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ พร้อมสนับสนุนอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยการลงทุนเพื่อเพิ่มการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบบโครงข่ายพลังงาน”
หม้อแปลงไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงงานไทยมีบทบาทสำคัญต่อการส่งและจ่ายพลังงาน รวมถึงการบูรณาการพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้า เพื่อสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพด้านพลังงาน การขยายโรงงานยังช่วยสร้างงาน สนับสนุนชุมชนท้องถิ่น และเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศไทยอย่างยั่งยืน
ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ ลงทุน 455 ล้านบาท ขยายกำลังการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าในไทย
บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ ผู้นำระดับโลกด้านพลังงานไฟฟ้า ประกาศลงทุน 455 ล้านบาท (14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อขยายโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังในจังหวัดสมุทรปราการ การลงทุนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนลงทุนทั่วโลกมูลค่า 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต วิจัย และพัฒนาโซลูชันระบบโครงข่ายไฟฟ้า ตอบสนองต่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่กำลังเติบโต