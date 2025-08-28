กปภ. สนองนโยบาย มท. พัฒนาคุณภาพน้ำประปาและบริการทุกมิติ สร้างสุขทุกครัวเรือน

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เดินหน้าสนองนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย “8 Quick Wins : 3 ไร้ทุกข์ 5 สร้างสุข” มุ่งยกระดับคุณภาพน้ำและบริการครอบคลุมทุกมิติ เพื่อสร้างสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชน
นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า กปภ. ดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย “8 Quick Wins : 3 ไร้ทุกข์ 5 สร้างสุข” โดยเน้นยกระดับคุณภาพน้ำและบริการเพื่อสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืน
กปภ. ให้บริการน้ำดื่มสะอาดผ่าน Mini Station และโครงการน้ำประปาดื่มได้ที่ได้รับการรับรองแล้ว 257 พื้นที่ พร้อมติดตั้งแท่นน้ำดื่มสะอาดในสถานที่สาธารณะกว่า 112 แห่ง นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านโครงการฝึกอาชีพร่วมกับ กพร. และ สอศ. รวมถึงโครงการอาสาประปาและหลอมรวมใจมอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน
ในด้านบริการ กปภ. พัฒนาระบบดิจิทัล รองรับการใช้งานออนไลน์กว่า 75% พร้อมยกระดับศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ครอบคลุม 234 สาขา พัฒนา PWA Contact Center 1662 เชื่อมระบบ Smart 1662 ให้ติดตามสถานะเรื่องร้องเรียนได้แบบเรียลไทม์ พร้อมโครงการประปาทันใจ และเครือข่ายอาสา กปภ.
กปภ. ได้รับรางวัลระดับประเทศหลายรายการ เช่น Thailand Kaizen Award, GDCC Gov Cloud Award และ SIAMRATH AWARDS ด้าน E-Service ตอกย้ำความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อประชาชน
ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามบริการได้ที่ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง