“สมศักดิ์” เปิดงาน “นับคาร์บเป็น ใช้ยาถูกวิธี สุขภาพดี ลดโรค NCDs”

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน “นับคาร์บเป็น ใช้ยาถูกวิธี สุขภาพดี ลดโรค NCDs ในเขตบางเขน ดอนเมือง หลักสี่ คันนายาว โดยมี นายเเพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดร.นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 นายเเพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การเเพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายในพื้นที่ อสส. ร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมไปรษณีย์ไทย กรุงเทพมหานคร วันที่ 28 สิงหาคม 2568
นายสมศักดิ์ เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะทำให้คนไทยห่างไกล โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิต หัวใจและหลอดเลือด คนไทยเสียชีวิตจากโรค NCDs ปีละ 4 แสนคน สามารถป้องกันได้และแก้ไขได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ รวมถึงการกินอาหารให้เหมาะสม รู้จักนับคาร์บหรือคาร์โบไฮเดรตจากแป้งและน้ำตาล ที่ผ่านมา อสม. ทั่วประเทศได้สอนให้ประชาชนนับคาร์บไปแล้ว 42 ล้านคน สามารถลดจำนวนผู้ป่วยลดการใช้ยาและลดค่าใช้จ่ายในการรักษา สำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ต้องขอให้พี่น้อง อสส. เป็นผู้แนะนำประชาชนในพื้นที่ต่อไป เพื่อให้สามารถป้องกันและแก้ไขโรค NCDs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย คนไทย ห่างไกล NCDs ที่มุ่งหวังให้ คนไทย “กินเป็น ไม่ป่วย สวยหล่อ อายุยืน”
นายเเพทย์มณเฑียร กล่าวว่า พื้นที่กรุงเทพมหานคร พบภาวะอ้วนลงพุง ร้อยละ 56.1 ขณะที่ภาพรวมประเทศ ร้อยละ 39.4 โรคเบาหวานพบร้อยละ 12.5 ภาพรวมประเทศ ร้อยละ 9.5 จึงเป็นที่มาของการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งมีสำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม “นับคาร์บเป็น ใช้ยาถูกวิธี สุขภาพดี ลดโรค NCDs” ให้ความรู้ความเข้าใจกับ อสส. ในเขตบางเขน ดอนเมือง หลักสี่ คันนายาว
นายแพทย์พิเชฐ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคข้าว ข้าว GI ซึ่งเป็นข้าวที่มีปริมาณน้ำตาลน้อย และสอน อสส. คำนวณหาปริมาณคาร์โบไฮเดรต (คาร์บ) ที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน อย่างไรก็ตามเราสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เป็นโรค NCDs ได้ด้วยการออกกำลังสม่ำเสมอ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้า พักผ่อนให้เพียงพอ กินอาหารที่เหมาะสมกับร่างกาย