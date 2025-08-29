วัน แบงค็อก จับมือ ชนินทร์ เปิดตัว“Twenty & Above”พื้นที่ทำงานต้นแบบ

วัน แบงค็อก โครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเทพฯ ร่วมกับ ชนินทร์ (CHANINTR) ผู้นำเข้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านระดับไฮเอนด์ เปิดตัว “Twenty & Above” พื้นที่สำนักงานตัวอย่างแห่งแรกของไทย บนชั้น 20 ของอาคาร One Bangkok Tower 4 โดยนำเสนอแนวคิดการทำงานยุคใหม่ที่ผสมผสานฟังก์ชัน ความงดงาม และความยืดหยุ่นเข้าด้วยกัน พร้อมโซลูชันครบวงจรสำหรับองค์กรที่ต้องการยกระดับมาตรฐานพื้นที่ทำงาน
ทัตยากรณ์ เบญจภัทรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายอาคารสำนักงาน โครงการวัน แบงค็อก กล่าวว่า “Twenty & Above เกิดจากการทำงานร่วมกับชนินทร์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของแต่ละองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรฟังก์ชัน บรรยากาศการทำงาน หรือข้อจำกัดด้านงบประมาณ พื้นที่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมทั้งประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงาน”
ชนินทร์ สิริสันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชนินทร์ ลิฟวิ่ง จำกัด กล่าวเสริมว่า “พื้นที่ทำงานคือหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กร Twenty & Above จึงถูกออกแบบบนแนวคิด Human-Centric ให้ความสำคัญกับทั้ง Productivity และ Well-being ของผู้ใช้งาน เราหวังว่าจะช่วยให้องค์กรยุคใหม่เห็นคุณค่าของการลงทุนในพื้นที่ทำงานที่สะท้อนภาพลักษณ์ และเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง”
พื้นที่ตัวอย่างแบ่งออกเป็น 3 โซนหลัก ได้แก่ Zone A พื้นที่รับรองและห้องประชุมหรูหรา สื่อถึงความเป็นผู้นำ Zone B พื้นที่ทำงาน Hybrid ที่ยืดหยุ่นและใช้เฟอร์นิเจอร์ระดับโลกจากเครือ MillerKnoll และ Zone C สำนักงานแบบ Open Floorplan ที่ปรับเปลี่ยนได้คุ้มค่าในระยะยาว “Twenty & Above” เปิดให้เข้าชมแล้ววันนี้ โดยองค์กรที่สนใจสามารถนัด
หมายล่วงหน้ากับทีม Leasing ฝ่ายอาคารสำนักงาน วัน แบงค็อก เพื่อสัมผัสประสบการณ์ The Future of Workplace