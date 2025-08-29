PEA จัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณหน้าวัดแค จังหวัดสุพรรณบุรี

นายมงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ PEA บริเวณหน้าวัดแค อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร จำนวนเสาไฟฟ้า 25 ต้น โดยมีนายพีระพล ปูรณะโชติ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายธนะ โชคพระสมบัติ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมพิธี
PEA ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย มุ่งเน้นการจัดระเบียบสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงสร้างความเป็นระเบียบ สวยงาม ให้แก่ชุมชน โดยในปี 2568 PEA จัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่ 74 จังหวัด ครอบคลุม 771 เส้นทาง รวมระยะทางกว่า 1,417 กิโลเมตร โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้ประกอบการด้านสายสื่อสารโทรคมนาคมและหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น
ข่าว/ภาพ : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร