สยามพารากอน สร้างปรากฏการณ์ระดับเวิลด์คลาส

ยกระดับกรุงเทพฯ ให้เป็นหนึ่งในศูนย์กลางนาฬิกาลักชัวรีโลกเนรมิตงาน “Siam Paragon Bangkok Watch Week 2025” ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างวันที่ 23-28 กันยายน 2568
สยามพารากอน ประกาศศักดาบนเวทีโลกอีกครั้ง สร้างปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ ปักหมุดให้กรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในศูนย์กลางวัฒนธรรมนาฬิกาโลก โดยร่วมกับพันธมิตรแบรนด์ชั้นนำเนรมิตงานนาฬิกาลักชัวรีระดับโลก ที่ตั้งใจจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญของงานนาฬิกาที่คนทั่วโลกตั้งตารอคอย กับงาน “Siam Paragon Bangkok Watch Week 2025” โดยได้รับเกียรติจากผู้ก่อตั้งและผู้บริหารระดับสูงของแบรนด์จากทั่วโลกบินตรงมาร่วมงานครั้งประวัติศาสตร์นี้ รวมมากถึง 26 แบรนด์นาฬิกาชั้นนำ อาทิ A. LANGE & SOHNE, BVLGARI, BREITLING, BOVET, BOUCHERON, CARTIER, CHOPARD, FRANCK MULLER, GRAND SEIKO, GIRARD-PERREGAUX, H. MOSER & CIE., HUBLOT, IWC SCHAFFHAUSEN เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดเสน่ห์และอัตลักษณ์แห่งเรือนเวลาระดับลักชัวรี เปิดโอกาสให้ผู้หลงใหลนาฬิกาหรูเข้าร่วมประสบการณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟ สัมผัสนิทรรศการและโชว์เคสสุดพิเศษ พร้อมเปิดตัวนาฬิกาคอลเลกชันใหม่ล่าสุด เผยโฉมเรือนเวลาจากนักสะสมชั้นนำ และเวิร์กช็อปสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากแบรนด์ระดับไอคอนิก ตลอดจนการสาธิตการประกอบนาฬิกาโดย Swiss Watchmaker ระหว่างวันที่ 23-28 กันยายน 2568 ณ สยามพารากอน
โดยไฮไลต์ของงานคือ “The Symposium” เวทีบอกเล่าเรื่องราว (storytelling) และแลกเปลี่ยนแนวความคิดว่าด้วยวัฒนธรรมการสร้างสรรค์นาฬิกา ถ่ายทอดโดยผู้ก่อตั้งแบรนด์ ผู้บริหารระดับสูง นักสร้างสรรค์นาฬิกาจากแบรนด์ชั้นนำระดับเวิลด์คลาส ตลอดจนผู้คร่ำหวอดในแวดวงนาฬิการะดับโลกที่บินตรงมาร่วมงาน ซึ่งจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมเนรมิต Bangkok Watch Week Pavilion ใจกลางเมือง ณ พาร์ค พารากอน ให้กลายเป็นโลกของกาลเวลา ภายใต้หัวข้อน่าสนใจหลากหลาย อาทิ Symposium เปิดงานในหัวข้อ “Moments That Last : Thailand as a Luxury Destination for Watch Culture, Storytelling, and Legacy”