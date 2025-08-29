พงศ์กวิน ดันนักร้องลูกทุ่ง เข้าแพลตฟอร์ม INDE-REGIS เดินหน้าคุ้มครองแรงงานอิสระทุกกลุ่ม

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2568 นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนปลัดฯ เปิดเผยภายหลังเปิดสัมมนาขยายเครือข่ายและส่งเสริมการขึ้นทะเบียนแรงงานอิสระผ่านระบบ INDE-REGIS ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ว่า
กระทรวงแรงงานเดินหน้าผลักดันนโยบายคุ้มครองแรงงานอิสระ ตามแนวทางของนายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.แรงงาน โดยเน้นสร้างฐานข้อมูลแรงงานอิสระกว่า 21 ล้านคนทั่วประเทศ ผ่านระบบ INDE-REGIS ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบ เพื่อให้สามารถรับการดูแล ส่งเสริมอาชีพ และเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม
โดยจะใช้เครือข่ายแรงงาน เช่น อาสาสมัครแรงงาน บัณฑิตแรงงาน ผู้นำชุมชน กว่า 8 หมื่นคน เป็นสื่อกลางสร้างความรู้และเชิญชวนให้แรงงานอิสระทุกกลุ่มเข้าร่วมระบบ
นายสมาสภ์ ระบุว่า ข้อมูลจากระบบจะถูกใช้วิเคราะห์และส่งต่อความช่วยเหลือจากหน่วยงานในกระทรวง ทั้งด้านการมีงานทำ พัฒนาอาชีพ ทักษะฝีมือ ความปลอดภัย รวมถึงสิทธิประโยชน์ประกันสังคม และเมื่อร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานอิสระมีผลบังคับ จะยิ่งเปิดทางให้เข้าถึงกองทุน แหล่งเงินกู้ ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และระบบตรวจแรงงานสำหรับกลุ่มอิสระ
“เป้าหมายสำคัญคือการขยายเครือข่ายสู่ประธานชุมชน และกลุ่มอาชีพเฉพาะ เช่น นักร้องลูกทุ่ง ซึ่งได้ความร่วมมือจาก กทม. สมาคมนักร้องลูกทุ่งฯ มูลนิธิ Homenet และศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบฯ” นายสมาสภ์กล่าว พร้อมระบุว่า ขณะนี้ได้เตรียมพร้อมใน 3 เรื่อง ได้แก่ การจัดทำระบบ INDE-REGIS การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และการจัดทำกฎหมายลำดับรอง 31 ฉบับ