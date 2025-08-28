กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โชว์ Soft Power ไทย เจาะตลาดอเมริกา

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน “Timeless Thai Taste 2025” ระหว่างวันที่ 9–14 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ ลอสแอนเจลิส ไมอามี และนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เพื่อนำเสนอ Soft Power ไทยผ่านอาหารและวัฒนธรรม กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการนำเสนอร้านอาหาร Thai SELECT การสาธิตทำอาหาร และการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้นำเข้าในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและขยายตลาดสินค้าไทยในต่างประเทศ
หนึ่งในไฮไลต์คือกิจกรรม Meet and Greet กับนักแสดงซีรีส์วาย (BL) จากไทย ซึ่งได้รับความนิยมในสหรัฐฯ และช่วยต่อยอดอุตสาหกรรมบันเทิงไทยสู่ความร่วมมือทางธุรกิจ ทั้งการเผยแพร่ การลงทุน และการพัฒนาเนื้อหาใหม่ เช่น ซีรีส์ ละคร และเวอร์ชวลแฟนอีเวนต์ โดยมีผู้จัดจำหน่ายและแพลตฟอร์มหลายรายแสดงความสนใจ คาดว่าจะสร้างรายได้หลักร้อยล้านบาท
น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการใช้ Soft Power ไทยขับเคลื่อนการส่งออก โดยบูรณาการอาหาร วัฒนธรรม และความบันเทิง สร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นในสินค้าไทย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ พร้อมย้ำว่า กรมฯ จะเดินหน้าสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมและความร่วมมือระดับนานาชาติ เพื่อผลักดันไทยสู่ศูนย์กลาง Creative Economy และ Soft Power แห่งเอเชีย
นอกจากนี้ ยังได้จัดทำวิดีโอโปรโมทร้านอาหาร Thai SELECT ร่วมกับนักแสดงซีรีส์ชื่อดังจากค่าย Be On Cloud และ The Head Quarters ในทั้ง 3 เมือง เพื่อเผยแพร่ผ่านเพจกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ บัญชี X ของโครงการ Timeless Thai Taste และช่องทางของ Be On Cloud ตอกย้ำภาพลักษณ์อาหารไทยแท้ และผลักดันมูลค่าการค้าและบริการไทยให้เติบโตต่อเนื่องในตลาดโลก