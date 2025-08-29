รพ. พญาไท – เปาโล เปิด “รพ. พญาไทบ่อวิน” เดินหน้ายกระดับสุขภาพครบวงจร รับการเติบโต EEC

เครือโรงพยาบาลพญาไท – เปาโล ในเครือ BDMS เดินหน้าขยายการให้บริการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประกาศเปิด “โรงพยาบาลพญาไทบ่อวิน” โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ รวม 259 เตียง โดยเปิดบริการเฟสแรก 59 เตียง เพื่อรองรับการเติบโตของนิคมอุตสาหกรรมบ่อวินและพื้นที่ชลบุรี พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก พญ. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ และ นายอัฐ ทองแตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือรพ. พญาไท – เปาโล ร่วมเป็นประธาน
นพ. มาโนช พานทองวิริยะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทบ่อวิน กล่าวว่า “รพ. พญาไทบ่อวิน ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองและภาคอุตสาหกรรมใน EEC และตอบโจทย์ทุกกลุ่ม ตั้งแต่แรงงาน ครอบครัว ไปจนถึงประชาชนทั่วไป ด้วยศูนย์การแพทย์ครบวงจร พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล โดยมีศูนย์เฉพาะทางสำคัญ เช่น ศูนย์กุมารเวช ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ ศูนย์อายุรกรรม ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง และระบบส่งต่อผู้ป่วยโรคซับซ้อนสู่ รพ. พญาไทศรีราชา และเครือ BDMS เพื่อการรักษาขั้นสูง”
นพ. ชาญชัย สมประสงค์ ผู้อำนวยการ รพ. พญาไทศรีราชา และ รพ. พญาไทศรีราชา 2 กล่าวเสริมว่า “ศรีราชาได้ก้าวขึ้นเป็น Medical Hub ระดับเอเชีย รองรับทั้งคนไทยและต่างชาติ การเปิดรพ.พญาไทบ่อวินจึงเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดเครือข่ายการแพทย์ของเครือพญาไท – เปาโล ในภาคตะวันออก เชื่อมโยงกับศูนย์กลางการแพทย์ครบวงจรที่ศรีราชา และขยายการดูแลสุขภาพให้ครอบคลุมทั้งแรงงาน ครอบครัว และชุมชนในพื้นที่ รองรับสิทธิการรักษาทุกประเภท พร้อมเป้าหมายขยายศักยภาพสู่การดูแลผู้ประกันตนกว่า 500,000 รายในอนาคต”
การเปิดรพ.พญาไทบ่อวิน ถือเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายการแพทย์ครบวงจรในภาคตะวันออก ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและรองรับการเติบโตของ EEC ซึ่งตอกย้ำวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพมาตรฐานสากลของภูมิภาคอย่างยั่งยืน