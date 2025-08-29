เซเว่นฯ หนุนเกษตรกร “กล้วยหอมทอง” เชื่อมโยงสวน-โรงแพ็ค-ผู้บริโภค

เซเว่นฯ เดินหน้าส่งเสริมเกษตรกรกล้วยหอมทอง สร้างอาชีพ-รายได้มั่นคง 2,010 รายทั่วประเทศ จาก 43 จังหวัด อาทิ จ.เพชรบุรี ปทุมธานี จันทบุรี กาญจนบุรี อุดรธานี ตาก และสตูล ฯลฯในการร่วมคัดเลือกพันธุ์ ดูแลผลผลิต การรับซื้อตามมาตรฐาน พร้อมให้คำแนะนำระบบ โรงแพ็คกล้วย เพื่อคัดเลือกและจัดส่งถึงสาขาได้อย่างรวดเร็ว และได้มาตรฐาน ปัจจุบันร้านเซเว่นฯ รับซื้อกล้วยหอมทอง กว่า 500,000 ลูกต่อวัน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น แอนด์ เอ็น ฟรุทส์ หนึ่งในผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการสนับสนุนจากเซเว่นฯ ก่อตั้งโดยนายอาคม คงกะเรียน เล่าว่า จังหวัดเพชรบุรีเป็นพื้นที่ปลูกกล้วยหอมคุณภาพสูง มีการเพาะปลูกต่อเนื่องมายาวนาน แต่การส่งผลผลิตเข้าสู่ตลาดใหญ่ยังเป็นข้อจำกัดของเกษตรกรท้องถิ่น จึงริเริ่มรวมกลุ่มผู้ปลูกกล้วยในจังหวัด และพัฒนาโรงแพ็คกล้วยที่ได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับการจัดการผลผลิตและส่งเข้าจำหน่ายในเซเว่น อีเลฟเว่น
“เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเล็กในพื้นที่ตั้งแต่ปี 2558 เพียง 10 ราย กับพนักงาน 8 คน ส่งวันละ 2,000–3,000 ลูก ปัจจุบันเอ็น แอนด์ เอ็น ฟรุทส์ มีพนักงานราว 150 คน และเกษตรกรกว่า 400 ราย รวมพื้นที่ทั้งหมด 2,000 ไร่ ทั้งในพื้นที่เพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ส่งกล้วยหอมทองให้เซเว่นฯ กว่า 90,000 ลูกต่อวัน” นายอาคมกล่าว
เบื้องหลังความสำเร็จที่ทำให้ เอ็น แอนด์ เอ็น ฟรุทส์ ส่งกล้วยหอมทองได้ต่อเนื่องทุกวันกว่า 10 ปี มาจากการที่ทีมของเซเว่นฯ เข้ามาช่วยวางแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME ทำให้ทราบความต้องการผลผลิตในแต่ละวันล่วงหน้า สามารถบริหารการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยังมุ่งมั่นในการพัฒนาชุมชน ด้วยรางวัล SME ผู้ประกอบการชุมชน ในงาน “เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอียั่งยืน 2025” สะท้อนให้เห็นความตั้งใจและความร่วมมือกับเกษตรกรในชุมชน ที่ไม่ได้เน้นเพียงผลกำไร แต่เน้นการสร้างโอกาสและความมั่นคงให้กับผู้ปลูกกล้วยทุกคน