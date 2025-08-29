BEM Art Training… จุดเริ่มต้นเพื่อเดินตามฝันในเส้นทางศิลปะ

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เปิดรับสมัครนักเรียน ม.4–6 เข้าร่วมคอร์ส Art Training ภายใต้โครงการ Art Learning Centre ฟรี! เพื่อพัฒนาทักษะด้านศิลปะ เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย และสร้าง Portfolio โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เรียน 2 หลักสูตร คือ การวาดเส้น และ การวาดรูปสร้างสรรค์ กับ อ. พิษณุ วริรักษ์ (อ.ติ้น) อาจารย์พิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มจธ.พิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาจารย์ติ้น เล่าว่า เล่าว่า “การเรียนศิลปะไม่ใช่เพียงเรื่องของฝีมือ แต่คือการค้นหาตัวตนและการมองโลกอย่างสร้างสรรค์ สิ่งสำคัญคือการกล้าที่จะเล่าเรื่องราวของตัวเองผ่านงานศิลปะ คอร์สนี้จึงไม่ได้สอนแค่เทคนิค แต่ช่วยให้นักเรียนสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อก้าวต่อไปอย่างมั่นใจทั้งการสอบเข้ามหาวิทยาลัยและเส้นทางศิลปะในอนาคต”
นางสาวปุญญฎา มองเพชร : “อยากเข้าคณะคุรุศาสตร์ จุฬาฯ คอร์สนี้ช่วยเพิ่มมุมมองศิลปะที่หลากหลาย และปรับพื้นฐานวิชาศิลป์ให้แข็งแรงขึ้น” ขณะที่นายพชร บุญประจักษ์ : “การเรียนที่นี่ช่วยให้ทำ Portfolio ได้ครบถ้วน ได้ลองเทคนิคใหม่ ๆ และอาจารย์ยังให้คำแนะนำที่ตรงจุด ทำให้เห็นชัดว่าต้องพัฒนาอะไร” ด้าน นายกษิดิศ แก้วสงค์ : “ตั้งใจเข้าคณะสถาปัตย์ มจธ. คอร์สนี้ทำให้พื้นฐาน Drawing ดีขึ้นมาก ได้เปิดโลกทัศน์ทางศิลปะ และบรรยากาศการเรียนเป็นกันเอง ทำให้กล้าแสดงออกและเรียนรู้มากขึ้น”
รายละเอียดการสมัคร
Art Training รุ่นที่ 2 จะเริ่มเรียนตั้งแต่เดือนกันยายน – ธันวาคม 2568 ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00–15.00 น. ณ Art Learning Centre, Metro Art @MRT พหลโยธิน สมัครโดยส่งผลงานวาดภาพ (ไม่จำกัดรูปแบบ) ผ่าน QR Code หรือ https://shorturl.asia/4Uj6W ได้ถึง 31 สิงหาคม 2568 (รับจำนวนจำกัด) ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 1 กันยายน 2568 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ X : BEM Bangkok Expressway and Metro