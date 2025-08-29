เอไอเอ ประเทศไทย เปิดศูนย์ฝึกอบรมที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิต

เอไอเอ ประเทศไทย ตอกย้ำการเป็นผู้นำในธุรกิจประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าเปิดศูนย์ฝึกอบรมที่ปรึกษาด้านประกันชีวิต การเงิน และสุขภาพ จังหวัดระยอง (AIA FA Center Rayong) เป็นแห่งที่ 15 ของประเทศไทย เพื่อรองรับอัตราการเติบโตของลูกค้าในพื้นที่ภาคตะวันออก รวมถึงการเติบโตของจำนวน AIA FA ที่มีมากถึง 37% จากจำนวนตัวแทนทั้งหมดในพื้นที่ ซึ่งจากศักยภาพในการเติบโตที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น เอไอเอ ประเทศไทย จึงได้จัดตั้ง ศูนย์ฝึกอบรมที่ปรึกษาด้านประกันชีวิต การเงิน และสุขภาพ จังหวัดระยองขึ้น เพื่อมุ่งผลักดันตัวแทนคุณภาพตามเป้าหมาย ด้วยการนำเทคโนโลยี AI และเครื่องมือดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ในการสนับสนุนการฝึกอบรมตัวแทนทั้งรูปแบบการเรียนในห้องเรียน (F2F) และรูปแบบออนไลน์ เพื่อช่วยพัฒนาและยกระดับตัวแทนให้ก้าวสู่การเป็นที่ปรึกษาด้านประกันชีวิต การเงิน และสุขภาพ (AIA FA) อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมคอร์สฝึกอบรมที่เข้มข้นและสอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน เพื่อช่วยตัวแทนในการนำเสนอแผนประกันที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้า สนับสนุนให้ลูกค้าสามารถวางแผนด้านประกันชีวิต สุขภาพ และการเงิน ได้อย่างครบวงจร พร้อมมุ่งส่งเสริมให้ผู้คนกว่าพันล้านคนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตามคำมั่นสัญญา “Healthier, Longer, Better Lives”