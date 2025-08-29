พิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ.2568
วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2568 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุชาติ ตันเจริญ) เป็นประธานในพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (มาตรฐาน GECC) ประจำปี พ.ศ. 2568 ให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2568 จำนวน 828 ศูนย์ เพื่อเป็นเกียรติแก่หน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และเป็นการกระตุ้นให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้ความสำคัญกับการให้บริการประชาชนมากขึ้น และเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐด้วยความ “สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย” เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานด้วย
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้ดำเนินโครงการศูนย์ราชการสะดวกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2568 ที่ผ่านมา มีหน่วยงานของรัฐที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐาน GECC จำนวน 11,410 ศูนย์ และได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว จำนวน 4,239 ศูนย์
โดยในปี พ.ศ. 2568 มีหน่วยงานของรัฐที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐาน GECC จำนวน 2,731 ศูนย์
และคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จำนวน 10 คณะ และคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ทำหน้าที่ในการตรวจประเมินมาตรฐานผ่านระบบ Video Conference และลงพื้นที่ Site Visit เพื่อพิจารณาด้านกายภาพด้านคุณภาพ และด้านผลลัพธ์ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาให้การรับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี พ.ศ. 2568 จำนวน 828 ศูนย์ แบ่งเป็นมาตรฐาน 3 ระดับ ได้แก่
1. ระดับเป็นเลิศ หรือ สีทอง หมายถึง หน่วยงานมีการเพิ่มเติมนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับให้บริการด้วยระบบดิจิทัล สะดวกทุกที่ทุกเวลา จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ โรงพยาบาลป่าซาง สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา
2. ระดับก้าวหน้า หรือ สีเงิน หมายถึง หน่วยงานมีการเพิ่มเติมนวัตกรรม ให้บริการสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย และเทคโนโลยีในการให้บริการ จำนวน 130 ศูนย์ เช่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานขนส่ง ทัณฑสถาน ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานเขต หอสมุด ศูนย์ดำรงธรรม พาณิชย์จังหวัด โรงพยาบาล ที่ทำการปกครองอำเภอ สำนักงานที่ดิน คลังจังหวัด เรือนจำ ด่านศุลกากร สรรพสามิต ประกันสังคม ศูนย์แห่งการบริการนานาชาติ การไฟฟ้า การประปา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การรถไฟแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นต้น
3. ระดับพื้นฐาน หรือ สีฟ้า หมายถึง หน่วยงานมีการให้บริการสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย จำนวน 694 ศูนย์ เช่น ศุลกากร สำนักงานที่ดิน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สรรพากร ประกันสังคม โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานเขต จัดหางานศูนย์ดำรงธรรม พาณิชย์จังหวัด ยุติธรรมจังหวัด ตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานขนส่ง ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพเบ็ดเสร็จ ที่ทำการปกครองอำเภอ คลังจังหวัด พัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เรือนจำ/ทัณฑสถาน สรรพสามิต สรรพากร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เทศบาลเมือง การประปา การไฟฟ้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสวนสัตว์ เป็นต้น
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดให้มีพิธีมอบโล่และตราขึ้นในครั้งนี้ ซึ่งโล่และตราการรับรองมาตรฐาน GECC จะเป็นสิ่งย้ำเตือนให้ผู้บริหารหน่วยงานของรัฐได้ตระหนัก และมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ปรับปรุง และรักษามาตรฐานการให้บริการ ได้ตามมาตรฐาน GECC โดยแสดงให้เห็นถึง “การบูรณาการให้บริการด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ และความสามัคคีขององค์กร” ในการที่จะพัฒนาและรักษาคุณภาพการให้บริการประชาชนไปสู่เป้าหมายตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก และตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จะเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้ประชาชนได้เห็นว่า จะได้รับการให้บริการที่มีมาตรฐานด้วย ความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย
ตราสัญลักษณ์ศูนย์ราชการสะดวก : แสดงถึงการพัฒนาการให้บริการประชาชนที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย เบ็ดเสร็จได้ ณ จุดเดียว แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับเป็นเลิศ (สีทอง) (ผลคะแนนที่ได้ 90 – 100 คะแนน) หน่วยงานมีการเพิ่มเติมนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับให้บริการ ด้วยระบบดิจิทัล สะดวกทุกที่ ทุกเวลา
ระดับก้าวหน้า (สีเงิน) (ผลคะแนนที่ได้ 80 – 89 คะแนน) หน่วยงานมีการเพิ่มเติมนวัตกรรม ให้บริการสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย และเทคโนโลยีในการให้บริการ
ระดับพื้นฐาน (สีฟ้า) (ผลคะแนนที่ได้ 70 – 79 คะแนน) หน่วยงานมีการให้บริการสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย