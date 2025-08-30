ฝนเท…ทำอ่างฯหลายแห่งน้ำเกือบเต็ม เร่งพร่องน้ำรับฝนหนัก 30 ส.ค.–1 ก.ย. นี้

วันนี้ (30 สิงหาคม 2568) ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวม 52,541 ล้าน ลบ.ม. (คิดเป็น 69% ของความจุอ่างฯ รวมกัน) สามารถรับน้ำได้อีก 23,964 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4 เขื่อนหลัก (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกัน 18,337 ล้าน ลบ.ม. (74% ของความจุอ่างฯ รวมกัน) สามารถรับน้ำได้อีก 6,534 ล้าน ลบ.ม. ประกอบกับระยะนี้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำมากถึง 8,078 ล้าน ลบ.ม. (85% ของความจุอ่างฯ) จากการประชุมหารือร่วมกันกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนสิริกิติ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมมีมติคงการระบายน้ำในเกณฑ์ 50 ล้าน ลบ.ม./วัน โดยจะคงการระบายดังกล่าวไปจนถึงวันที่ 10 กันยายน 2568 เพื่อพร่องน้ำและลดผลกระทบพื้นที่ด้านท้าย
ขณะเดียวกัน กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่าพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ได้ทวีกำลังเป็นพายุโซนร้อน “หนองฟ้า” คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามในช่วงบ่าย และอ่อนกำลังลงเป็นดีเปรสชัน ก่อนเคลื่อนปกคลุมลาวตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยในคืนนี้ อิทธิพลของพายุ ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค.–1 ก.ย. โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก
กรมชลประทานได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อรองรับฝนที่จะตกหนัก ดังนี้
– จัดเตรียมเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยง ให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ตลอดเวลา
– พร่องน้ำจากเขื่อนและอ่างเก็บน้ำล่วงหน้า เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนที่จะตกลงมาอีก
– ตรวจสอบและซ่อมแซมอาคารชลประทาน คันกั้นน้ำ และประตูระบายน้ำ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
– กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ
สำหรับการบริหารจัดการน้ำ จะบูรณาการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอย่างเป็นระบบ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ท้ายน้ำ ขณะเดียวกัน กรมชลประทานยังได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องผ่าน wmsc.rid.go.th bigdata-swoc.rid.go.th และหากต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือ โทร. 1460 สายด่วนกรมชลประทาน
