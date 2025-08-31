รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ได้รับโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ระดับก้าวหน้า

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568 นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เข้ารับ โล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ระดับก้าวหน้า โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบ ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ
ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาล ได้ร่วมแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ที่ได้รับรางวัลเช่นเดียวกัน / โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ มุ่งมั่นพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับการดูแลที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการอย่างแท้จริง และจะไม่หยุดเพียงเท่านี้ แต่จะเดินหน้าพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ทุกคน