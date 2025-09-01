กลุ่มพูลผล” จัดพิธีทำบุญครบรอบ 83 ปี บริษัท พูลผล จำกัด

ย้ำวิสัยทัศน์ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เติบโตเคียงข้างสังคมไทย เดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า ยกระดับองค์กรก้าวสู่ระดับโลก วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2568 ณ อาคารสาธรธานี 1 นำโดย นายสุชาติ หวั่งหลี ประธานกรรมการ กลุ่มพูลผล เป็นประธานในพิธีทำบุญ เนื่องในวาระ บริษัท พูลผล จำกัด ดำเนินธุรกิจครบรอบ 83 ปี ร่วมด้วย นายสุจินต์ หวั่งหลี, นายดนัยธนิต พิศาลบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พูลผล จำกัด พร้อมกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มพูลผล ร่วมทำพิธีสักการะองค์ท้าวมหาพรหมและศาลพระชัยมงคล หน้าอาคารสาธรธานี 1 และจัดพิธีทำบุญ บูชาพระรัตนตรัย พร้อมถวายภัตตาหาร และถวายผ้าไตรจีวรและเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่องค์กร สู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน นายดนัยธนิต พิศาลบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พูลผล จำกัด กล่าวว่า “กลุ่มพูลผล” พร้อมเติบโตเคียงข้างสังคมไทยทั้งในมิติของสังคมและเศรษฐกิจ โดยมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวไทย และคู่ค้า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวไทย โดยยึดหลักความซื่อสัตย์และความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นรากฐาน และเป็นหัวใจสำคัญที่ “กลุ่มพูลผล” ให้ความสำคัญอย่างยิ่งตลอดเวลากว่า 8 ทศวรรษในการดำเนินธุรกิจเคียงคู่สังคมไทย โดยให้ความสำคัญต่อการสร้างประโยชน์และตอบแทนคืนสู่สังคมในด้านต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา การแพทย์ การสาธารณสุข การทำนุบำรุงศาสนา ตลอดจนร่วมบริจาคสาธารณกุศลต่างๆ พร้อมให้ความสำคัญต่อการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน
ตลอดระยะเวลา 83 ปี “กลุ่มพูลผล” สามารถเติบโตอย่างมั่นคงและก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำทางธุรกิจภายใต้กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ 1. ธุรกิจเกษตร 2. ธุรกิจก่อสร้าง 3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ 4. ธุรกิจคลังสินค้าและโลจิสติกส์ ซึ่งประสบความสำเร็จและมีการเติบโตต่อเนื่อง โดยมี “ธุรกิจเกษตร” เป็นธุรกิจหลัก และมีแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ น้ำมันพืชกุ๊ก, วุ้นเส้นต้นสน รวมถึง “เอสเอ็มเอส กรุ๊ป” ผู้นำด้านนวัตกรรมแป้งมันสำปะหลังดัดแปร โดยมีการส่งออกแป้งมันสำปะหลังดัดแปรคุณภาพสูงกว่า 70 ประเทศทั่วโลก อีกทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่มีโครงการเรือธงคือ “Future City Rangsit” มิกซ์ยูสครบครันในย่านรังสิต-ปทุมธานี