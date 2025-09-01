กระแส “ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาร์ค” คึกคักทั่วกรุง พร้อมขบวน Troop มอบรอยยิ้ม เติมสีสันใหกรุงเทพฯ ก่อนเปิดเฟสแรก 4 กันยายนนี้
บรรยากาศใจกลางกรุงเทพฯ คึกคักเป็นพิเศษ เมื่อกระแส “เซ็นทรัล พาร์ค” ปรากฏขึ้นเต็มเมือง ผ่านทั้งจอ LED และสื่อ Out of Home หลากหลายรูปแบบ สร้างความตื่นเต้นและดึงดูดความสนใจจากผู้คนทั่วกรุง ขณะเดียวกัน ขบวน Troop ก็ได้ออกมาเดินสายมอบรอยยิ้มและพลังบวกให้กับเพื่อนบ้านย่านสีลม–สาทร สื่อที่ทยอยปรากฏตามจุดสำคัญ ครบทุกย่านดัง จุดหลักของกรุงเทพอาทิ ถนนพระราม 4 เพลินจิต สุขุมวิท เพชรบุรี พระราม 9 ลาดพร้าว พหลโยธิน รวมถึงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 7 แห่ง และจอ LED ของเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วกรุงเทพฯ ตอกย้ำการนับถอยหลังสู่การเปิดเฟสแรกอย่างเป็นทางการในวันที่ 4 กันยายนนี้
ศูนย์การค้า “Central Park” แลนด์มาร์กใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ แห่งเดียวที่ Integrate Park Life & Urban Life อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ด้วย Roof Park 7 ไร่ พื้นที่สีเขียวใจกลางเมือง ใหญ่ที่สุดในไทย เห็นวิวแบบ 180 องศา เป็น Extension ของสวนลุมฯ บนพื้นที่กว่า 360 ไร่ สร้าง Sport & Well-being Lifestyle ให้ครบหลากหลายทุกมิติ พบกับ Culinary Landmark แห่งใหม่ของเอเชีย ที่สุดแห่งรสชาติระดับโลก อาทิ First-time in Thailand ร้านดังระดับตำนาน, ร้านดังคอนเซ็ปต์ใหม่และแบรนด์อาหารดังยกกรุ๊ป, Parkside Market รวม Street Foods 70 ร้าน กว่า 1,000 เมนู และ Michelin Guide เยอะที่สุดในกรุงเทพฯ
