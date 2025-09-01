Thailand with Buffer land zone ตะวันออก

นายแพทย์ธนวัฒน์ ธนกิจประภาพันธุ์ ผู้บริหารพรรณวัฒน์ คอปอเรชั่น จำกัด ระบุว่า “หน้าที่ของคนในชาติ จริงๆ พวกเรา ทำหน้าที่เป็น ทูต เจรจาสันติภาพไมตรี/เศรษฐกิจ จะwork กว่าการกระโจนเข้าไปอย่างทรัพยากรในพื้นที่”
“ทิศทางลม แนวโน้ม นิสัยผู้นำแต่ละประเทศ แต่ละเขตภูมิภาค คนในประเทศไทย อย่างเรา ๆ จำเป็นต้องรู้ และ ถ้าเข้าใจ บริบทตรงนี้ จะไม่เดือดร้อนลำบากมากนัก อีกทั้งได้ช่วยประเทศทางอ้อม ส่งผลต่อ ธุรกิจ และ กลุ่ม ธุรกิจ ที่เราทำ”
“การประชาสัมพันธ์ และ การสร้างกระเเสในประเทศด้วย มิติสร้างสรรค์ จะเสริมความแข็งแกร่งภายในมากกว่าการตอบโต้ด้วยกำลังทางทหารเพียงอย่างเดียว นั่นคือกาีแสดงความเป็นปึกแผ่นของคนในชาติ ความมั่งคั่งภายในเกิดจากทรัพยากรบุคลากรที่รู้เท่าทันและเเก้สถาณการ์ณด้วยบริบทของตนเองอย่างแข็งขัน”
“ถ้าวิเคราะห์ให้ดี พื้นที่ทางเขต
– EEC1(ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) และ EEC2 (ปราจีน จันทบุรี ตราด สระแก้ว)
– EEC1 เป็นดินแดนมั่งคั่ง เป็นขุมทรัพย์ แต่ ความแข็งแกร่งในพื้นที่ ยังด้อยกว่า กรุงเทพและปริมณฑล ด้านฐานการต่อสู้กับภัยรอบด้าน การที่ EEC1 มีความวุ่นวาย ไม่สามารถขยายฐานด้านอำนาจกำลังต่อต้านไปยัง EEC2 ได้
จึงเป็นจุดอ่อนที่ทำให้พื้นที่นี้มีความเปราะบาง การสร้างความเข้มเเข็งด้านกำลังคน ยุทโธปกรณ์ ที่สามารถปกป้องการรุกล้ำจากอิทธิพลอื่นๆที่รุกล้ำครอบงำเเบบไม่ทันระเเวดระวังตัว
ดังนั้น เป็นจุดเปราะบางในเขต EEC1 จึงเป็นเหตุให้ EEC2 มีความเปราะบางด้านอธิปไตยตามมา
นพ.ธนวัฒน์ ธนกิจประภาพันธุ์
30 สิงหาคม 2568