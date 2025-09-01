XSpring Digital ตอกย้ำศักยภาพสู่ผู้นำสินทรัพย์ดิจิทัล

รับเลือกเป็น ICO Portal สนับสนุนการออก G Token อย่างเป็นทางการ
XSpring Digital ประกาศความสำเร็จหลังได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงการคลังให้ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) เพื่อสนับสนุนการออกและเสนอขาย Government Token หรือ G Token ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2569 นับเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลไทยนำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการระดมทุนภาครัฐ ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของประเทศไปสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ
นายธนศักดิ์ กฤษณะเศรณี รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด (XSpring Digital) เปิดเผยว่า การได้รับความไว้วางใจในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงศักยภาพด้านเทคโนโลยีและมาตรฐานการกำกับดูแลของ XSpring Digital แต่ยังแสดงถึงบทบาทสำคัญที่ภาครัฐและภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ “XSpring Digital มุ่งมั่นที่จะทำให้กระบวนการเสนอขาย G Token มีความปลอดภัย โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักลงทุนในการเข้าถึงการลงทุนภาครัฐในรูปแบบใหม่” นายธนศักดิ์กล่าว
โครงการ G Token นับเป็นนวัตกรรมด้านการระดมทุนที่รัฐบาลริเริ่มขึ้นเพื่อตอบโจทย์ยุคดิจิทัล โดยเปิดให้ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปลงทุนในโทเคนดิจิทัลที่สร้างขึ้นบนระบบบล็อกเชนใน ที่มีความโปร่งใสในการตรวจสอบธุรกรรม (Traceability) และความสามารถในการลดต้นทุนของกระบวนการระดมทุน ถือเป็นจุดแข็งสำคัญที่จะทำให้การเข้าถึงการลงทุนภาครัฐเปิดกว้างมากขึ้น และยังช่วยขยายฐานผู้ลงทุนไปยังคนรุ่นใหม่และผู้ที่คุ้นเคยกับสินทรัพย์ดิจิทัล
ในฐานะ ICO Portal ที่ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงการคลังในการออกและเสนอขาย G Token XSpring Digital ตั้งเป้าสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับตลาดทุนไทย โดยนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์ในตลาดทุนมาผสานกัน เพื่อทำให้ G Token กลายเป็นโครงการต้นแบบของการระดมทุนดิจิทัลที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายไปสู่การพัฒนาระบบการเงินดิจิทัลในระดับประเทศอย่างยั่งยืน
การได้รับคัดเลือกในครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นก้าวสำคัญของ XSpring Digital แต่ยังเป็นสัญญาณบวกต่อตลาดการเงินไทย ที่กำลังเดินหน้าสู่การลงทุนในยุคใหม่ที่ผสานเทคโนโลยีบล็อกเชนกับการระดมทุนภาครัฐ โดยมี G Token เป็นเครื่องมือหลักที่จะสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการเงินของประเทศในปี 2568 – 2569