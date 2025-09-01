ผู้นำนักศึกษาสวนสุนันทา ร่วมค่ายสังคมเรียนรู้ จ.สมุทรสงคราม

“ตัวแทนผู้นำนักศึกษา “สวนสุนันทา” ร่วมสัมผัสวิถีชีวิตพอเพียงวิถีชุมชนคนแม่กลอง และ สักการะพระ Unseen Thailand ณ วัดบางกุ้ง” ในกิจกรรมเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ เรือนไม้ชายคลอง รีสอร์ท อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2568 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบหมายให้ นางสาวรุ่งรัตน์ พัฒนกลั่น บุคลากรในสังกัด พร้อมด้วย นางสาวกัญญาณัฐ แก้วประชุม อุปนายกองค์การนักศึกษา และคณะกรรมการ องค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568 เข้าร่วม “โครงการสังคมแห่งการเรียนรู้และเอื้ออาทร กิจกรรมเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 9 สถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
โดยกิจกรรมในวันที่ 30 สิงหาคม 2568 ได้กำหนดให้นักศึกษาเข้าศึกษาเรียนรู้และฟังบรรยาย ณ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ จากนั้น แบ่งกลุ่ม / นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามฐานกิจกรรม และศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โดยมี นายสุชล สุขเกษม ประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี วิทยากรบรรยายให้ความรู้ และศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน ณ ตลาดน้ำอัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ในวันเดียวกัน
ส่วนวันที่ 31 สิงหาคม 2568 ผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ถอดบทเรียนจากการเรียนรู้พร้อมนำเสนอบทเรียนจากการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการ สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวิถีชุมชนคนแม่กลอง จากนั้น ได้เข้าศึกษาเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และกราบสมัสการหลวงพ่อนิลมณี (หลวงพ่อดำ) แห่งวัดบางกุ้ง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสาคร และเยี่ยมชมพระอุโบสถปรกโพธิ์ ศึกษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีมานานกว่า 300 ปี อีกด้วย
สำหรับตัวแทนผู้นำนักศึกษากลุ่มเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 9 สถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สถาบันการบินพลเรือน สถาบันเทคโนโลยีภูมิแผ่นดิน และศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
ซึ่งทั้ง 9 สถาบัน ได้เห็นความสําคัญ ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนํามาใช้ในชีวิตประจําวัน และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักความพอเพียง ปลูกฝัง อบรม บ่มเพาะให้นักศึกษามีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยสอดแทรกแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ตลอดจนการให้นักศึกษาได้รู้จักการใช้ชีวิตอย่างสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้วิถีชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน โครงการสังคมแห่งการเรียนรู้และเอื้ออาทร “กิจกรรมเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิถีชุมชนคนแม่กลอง”
กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 เป้าหมายที่ 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all) มีเป้าหมายย่อยครอบคลุมการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กชายและเด็กหญิงในทุกระดับ