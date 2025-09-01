SJM จัดแสดงนิทรรศการปิกัสโซ “Picasso: Beauty and Drama” เป็นครั้งแรกของโลก รวบรวมผลงานต้นฉบับกว่า 140 ชิ้น ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ
นิทรรศการ “Picasso: Beauty and Drama” ซึ่งจัดแสดงเป็นครั้งแรกของโลก โดย SJM Resorts, S.A. (“SJM”) ถือเป็นหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงาน “Art Macao: Macao International Art Biennale 2025” ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว ณ โรงแรมแกรนด์ ลิสบัว พาเลซ รีสอร์ท มาเก๊า
นิทรรศการนี้ร่วมจัดโดย SJM และ Museo Casa Natal Picasso ด้วยการสนับสนุนจาก Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros Equipamentos Museisticos y Culturales และ Ayuntamiento de Málaga ซึ่งจะจัดแสดงต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ – 26 ตุลาคม 2568
โดยรวบรวมผลงานต้นฉบับของปาโบล ปิกัสโซ กว่า 140 ชิ้น ทั้งภาพวาด ภาพพิมพ์ เซรามิก ต้นฉบับที่เขียนด้วยลายมือ และภาพประกอบ ถ่ายทอดวิวัฒนาการของมุมมองเรื่อง “ความงาม” และ “ดราม่าแห่งชีวิต” ของปิกัสโซอย่างลึกซึ้ง เปิดมุมมองที่ใกล้ชิดถึงจิตวิญญาณของหนึ่งในศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งศตวรรษที่ 20 อีกทั้งยังสะท้อนความมุ่งมั่นของ SJM ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของมาเก๊าผ่านกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรม และขับเคลื่อนแนวคิด “Art + Tourism” เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
เหลียง ไหว มั่น (Leong Wai Man) ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมแห่งเขตปกครองพิเศษมาเก๊า กล่าวว่า “Art Macao เป็นเทศกาลศิลปะระดับนานาชาติที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งเป็นทั้งเวทีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และกลไกกระตุ้นการพัฒนานวัตกรรมของเมือง โดยความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้จากการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทุกฝ่าย ความมุ่งมั่นของ SJM ในการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มีส่วนสำคัญในการเติมเต็มภูมิทัศน์ของมาเก๊าให้มีความหลากหลายและมีมุมมองในระดับนานาชาติอันเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลให้ชื่อเสียงด้านศิลปะของเมืองก้าวไกลในระดับโลก”
“SJM รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้สานต่อการสนับสนุนงาน ‘Art Macao’ และร่วมมือกับรัฐบาลเขตปกครองพิเศษมาเก๊าในการผลักดันการพัฒนาด้านวัฒนธรรมของเมืองอย่างมีคุณภาพ” เดซี่ โฮ (Daisy Ho) กรรมการผู้จัดการของ SJM กล่าว “เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของการ ‘สร้างการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรม และส่งเสริมวัฒนธรรมผ่านการท่องเที่ยว’ เราจำเป็นต้องสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายและลุ่มลึก ซึ่งให้ความสำคัญอย่างเท่าเทียมทั้งกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนในระดับนานาชาติ นิทรรศการนี้เป็นตัวอย่างของความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่มีความหมาย และสอดคล้องกับความพยายามมาอย่างยาวนานของเราในการส่งเสริมมรดกและวัฒนธรรมจีน อีกทั้งยังสะท้อนถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมาเก๊าในฐานะเมืองที่ผสานวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกันอย่างลงตัว และแสดงให้เห็นถึงบทบาทเชิงรุกของ SJM ในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านวัฒนธรรมของเมืองอย่างต่อเนื่อง”
รายละเอียดนิทรรศการ
วันที่: 20 กรกฎาคม – 26 ตุลาคม 2568
เวลาเปิดทำการ: วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 11.00-19.00 น., วันศุกร์ เวลา 11.00-21.00 น., วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10.00-21.00 น., Last Admission 1 ชั่วโมงก่อนเวลาปิดทำการ, Guided Tours ในภาษาอังกฤษ จีนกวางตุ้ง และจีนกลาง
สถานที่: Shop 220, ชั้น 2, Grand Lisboa Palace Resort Macau (South Entrance)