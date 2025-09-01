ฉลอง 4 ปี GWM ORA Good Cat ชวน Gen Z เป็นเจ้าของ EV รับส่วนลดสูงสุด 10%

GWM (Thailand) ฉลองครบรอบ 4 ปีของ GWM ORA Good Cat รถไฟฟ้ายอดนิยมที่กลายเป็นขวัญใจคนรุ่นใหม่ พร้อมเปิดตัวแคมเปญสุดพิเศษ ‘Good Cat, Good Start’ มอบส่วนลดสูงสุด 10% สำหรับนิสิตนักศึกษา แคมเปญนี้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ Gen Z ที่ใฝ่ฝันอยากมีรถ EV คันแรกที่ทันสมัย ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพียงโชว์บัตรนิสิตนักศึกษา รับข้อเสนอสุดพิเศษได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2568
GWM ORA Good Cat มาพร้อมตัวเลือก 3 รุ่น ได้แก่ PRO, ULTRA และ GT สำหรับรุ่น PRO และ ULTRA มีสีสันให้เลือกหลากหลาย พร้อมสีใหม่ Black Package และ So Blue ส่วนรุ่น GT มาในเฉดสีเทาและดำ พร้อมชุดแต่งสปอร์ตสีเหลือง โดยราคาก่อนหักส่วนลด 10% เริ่มต้นเพียง 599,000 บาท ถึง 829,000 บาท
นอกจากส่วนลดพิเศษ 10% แคมเปญนี้ยังมอบสิทธิประโยชน์อีกมากมาย เช่น ฟรีประกันภัยชั้น 1 เป็นระยะเวลา 1 ปี มูลค่าสูงสุด 25,000 บาท ฟรีฟิล์มกรองแสงลามิน่า มูลค่า 11,900 บาท พร้อมรับประกันคุณภาพรถใหม่ 5 ปี หรือ 150,000 กม. และรับประกันแบตเตอรี่ 8 ปี หรือ 180,000 กม.
GWM ORA Good Cat ออกแบบภายใต้แนวคิด ‘เกิดมาน่ารักทันสมัย บิลท์มาเซฟ’ ผสานดีไซน์มีเสน่ห์เข้ากับมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูง โครงสร้างตัวถังและระบบความปลอดภัยรอบด้าน ช่วยสร้างความมั่นใจให้ทั้งผู้ปกครองและนิสิตนักศึกษา แบตเตอรี่ Short Blade Battery ผ่านการทดสอบความปลอดภัย รองรับสภาพอากาศประเทศไทย ระบบจัดการแบตเตอรี่อัจฉริยะ (BMS) ตัดไฟอัตโนมัติภายใน 0.1 วินาทีกรณีเกิดอุบัติเหตุ ตัวถังทำจากเหล็ก IronBone™ พร้อมเหล็กเทอร์โมฟอร์ม 18 ชิ้น ลดแรงกระแทกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับ 5 ดาวจาก ANCAP และ Euro NCAP
สนใจทดลองขับ GWM ORA Good Cat ได้ที่ GWM พาร์ทเนอร์สโตร์ 72 แห่งทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GWM Contact Center 02-668-8888 หรือเว็บไซต์ gwm.co.th