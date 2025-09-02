DAD คว้า 2 รางวัลใหญ่ระดับเอเชียจากเวที APEA 2025 สะท้อนความเป็นผู้นำองค์กรพัฒนาทรัพย์สินของรัฐ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD ได้รับ 2 รางวัลระดับภูมิภาคจาก Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 ได้แก่
- รางวัล Master Entrepreneur Award มอบให้ ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์
- รางวัล Corporate Excellence Award มอบให้ DAD ในฐานะองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล ประเทศไทย โดยมี ดร.นาฬิกอติภัค พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน DAD เข้าร่วมรับรางวัล ดร.นาฬิกอติภัค กล่าวว่าทั้งสองรางวัลมีความหมายอย่างยิ่ง เพราะสะท้อนว่าแม้เป็นรัฐวิสาหกิจ แต่ DAD ก็สามารถแข่งขันในระดับภูมิภาคได้ ที่ผ่านมา DAD มีผลประกอบการเติบโตต่อเนื่อง โดยในปี 2025 มี สินทรัพย์รวมมูลค่า 43,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2 เท่า และคาดว่าจะทำกำไรสุทธิได้ถึง 1,250 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4 เท่า จากช่วงก่อนหน้า ความสำเร็จนี้เกิดจากความมุ่งมั่นของ DAD ในการดำเนินงานบนเป้าหมายหลัก “ส่งมอบความพึงพอใจ เพื่อความสุขที่ยั่งยืน” DAD ขับเคลื่อนองค์กรด้วยค่านิยม “CUPID” ซึ่งประกอบด้วย:
- C – Customer Relation & Satisfaction : มุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความพึงพอใจกับลูกค้า
- U – Unity : ความสามัคคีและการทำงานร่วมกัน
- P – Professionalism & Innovation : ความเป็นมืออาชีพและการนำนวัตกรรมมาใช้
- I – Integrity : ความซื่อสัตย์ โปร่งใส
- D – Dedication & Development : ความทุ่มเทและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ APEA จัดโดย Enterprise Asia องค์กรไม่แสวงหากำไรชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีเป้าหมายเพื่อยกย่องผู้ประกอบการและองค์กรที่มีความเป็นเลิศและความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ พร้อมส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในด้านนวัตกรรม ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมรางวัลที่ DAD ได้รับในครั้งนี้ จึงเป็นทั้งเกียรติยศ และข้อพิสูจน์ว่า DAD กำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและความเป็นมืออาชีพในทุกมิติ