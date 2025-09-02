ประวัติศาสตร์หน้าใหม่แห่งความร่วมมือการศึกษาจินตคณิตไทย–จีน ยกระดับความร่วมมือสากล เสริมสร้างสายสัมพันธ์
การสัมมนาแลกเปลี่ยนวิชาการจินตคณิตไทย–จีน ประจำปี 2568 ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน นับเป็น ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง Beijing Oriental Gold Tower School ประเทศจีน และ Golden Brain ประเทศไทย
ความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการศึกษา สร้างเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสานสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศ โดยทั้งสองสถาบันจะร่วมกันก่อตั้ง “โรงเรียนพี่โรงเรียนน้องนานาชาติ” (International Sister School) เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการศึกษา อาทิ การจัดการแข่งขันกระชับมิตร การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงวิชาการ และการใช้วัฒนธรรมเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างมิตรภาพ พร้อมร่วมกันวางรากฐานที่มั่นคง เพื่ออนาคตการศึกษาของเด็กๆ ในระดับนานาชาติ
นี่คือ ความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ ที่ไม่เพียงยกระดับคุณภาพการศึกษา แต่ยังเป็นการสร้างสะพานแห่งมิตรภาพ ที่จะนำพาเยาวชนไทยและจีนก้าวสู่อนาคตที่สดใสและยั่งยืนร่วมกัน
#goldenbrain #mentalarithmetic #china #thailand #จินตคณิต #ไทยจีน #mou #ความร่วมมือ