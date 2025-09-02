กรมการข้าว mou ภาคเอกชน ร่วมพัฒนาสารชีวภัณฑ์กำจัดวัชพืชและสารย่อยสลายตอซัง หวังลดภาวะโลกร้อน

วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2568 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย นายคริสเตียน ดูกัล รองประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท รอยัล เอิร์ท เทคโนโลยี จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง กรมการข้าว และบริษัท รอยัล เอิร์ท เทคโนโลยี จำกัด โดยมี นายสมหมาย เลิศนา รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว นายเตชิต ทิวาเรืองรอง ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท รอยัล เอิร์ท เทคโนโลยี จำกัด และนางสาวณชญาภา วุฒิภัทรโสภณ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัท รอยัล เอิร์ท เทคโนโลยี จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารกรมการข้าว
▫️นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกับ บริษัท รอยัล เอิร์ท เทคโนโลยี จำกัด ในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตชีวภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับย่อยสลายเศษข้าววัชพืช ตอซังและฟางข้าว และเศษพืชอื่นๆ ในระยะเวลาสั้น เพื่อลดการเผา ลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดปัญหาข้าววัชพืชอันเป็นปัญหาหลักของการทำนา และช่วยปรับปรุงคุณภาพดิน โดยไม่ต้องใช้สารเคมีอันตราย ช่วยแก้ปัญหาของชาวนาไทย อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางพัฒนา ทดสอบใช้ในพื้นที่นาข้าว เพื่อเป็นทางเลือกให้กับชาวนาต่อไปในอนาคต
▫️อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า การย่อยเศษซากข้าววัชพืช จะเป็นการช่วยแก้ปัญหาหลักของชาวนาไทยที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากวัชพืชข้าวที่ขึ้นแทนข้าวดีจะทำให้การปลูกข้าวได้ผลผลิตที่ลดลง ทำให้ชาวนามีรายได้ที่ไม่เพียงพอ ชาวนาในปัจจุบันทะยอยเลิกทำนาข้าว ส่งผลให้ปริมาณนาข้าวในประเทศไทยมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี
▫️ในขณะที่การย่อยฟางและเศษวัสดุทางการเกษตรในนาข้าว จะช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 เป็นความท้าทายสำคัญระดับชาติที่จำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างเร่งด่วนและเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการเกษตรที่เกษตรกรนิยมเผาเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อการเตรียมพื้นที่ปลูก เช่น ตอซังและฟางข้าว เป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การเผาทำลายเศษวัสดุ
ทางการเกษตรไม่เพียงแต่ทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ยังสร้างผลกระทบต่อคุณภาพดิน ทำให้ดินขาดแร่ธาตุและสารอาหารที่จำเป็นต่อพืช ทำให้ชาวนาต้องพึ่งพาสารเคมี เช่น ปุ๋ยยูเรีย ซึ่งทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกและก่อปัญหาต่อชั้นบรรยากาศ