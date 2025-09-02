LiVE Platform จัดงาน “SME ต้องรอด 2025” มุ่งปลดล็อกศักยภาพธุรกิจไทย ชี้กลยุทธ์พลิกเกมสร้างโอกาสเติบโตยั่งยืน
LiVE Platform โดยบริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด ภายใต้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชน อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, SME D Bank, บสย., สวทช., สสว., บพข., NIA, depa, TEDFund, AIS, Humanica, สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย, สมาคมเทคโนโลยีเพื่อการตลาดประเทศไทย, สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย และ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาใหญ่แห่งปี “SME ต้องรอด 2025: ปลดล็อกศักยภาพธุรกิจไทย พลิกเกม สร้างโอกาสเติบโต” มุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการไทยพร้อมรับความท้าทายและคว้าโอกาสเติบโตท่ามกลางพลวัตเศรษฐกิจโลก ด้วยการแบ่งปันองค์ความรู้และกลยุทธ์ที่ใช้ได้จริงจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของประเทศ โดยมีผู้ประกอบการ SMEs Startups และผู้บริหารองค์กร เข้าร่วมกว่า 1,000 คน ในวันที่ 31 สิงหาคม 2568 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ กล่าวว่า LiVE Platform ทำหน้าที่สนับสนุนระบบนิเวศให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และ Startups ในประเทศไทย ครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพผ่านหลักสูตรและสัมมนาเชิงลึก เชื่อมโยงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหลากหลายรูปแบบ ทั้งสินเชื่อและตลาดทุน การนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการปรับตัว รวมถึงการให้คำปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเติบโตในทุกมิติ โดยมีเป้าหมายหลักในการปลดล็อกศักยภาพ สร้างภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว
“ที่ผ่านมา LiVE Platform ประสบความสำเร็จในการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเนื่อง โดยบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการผ่าน LiVE Academy แล้วกว่า 3,500 บริษัท ให้มีความพร้อมทั้งด้านการเงิน การตลาด และการบริหารจัดการธุรกิจ ช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) ได้สำเร็จ 7 บริษัท มูลค่าระดมทุนรวมกว่า 287.5 ล้านบาท โดยมี มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market cap) อยู่ที่ 4,737.82 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568) สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการสร้างระบบนิเวศที่แข็งแกร่ง ช่วยให้ SMEs และ Startups เข้าถึงองค์ความรู้ แหล่งเงินทุน และโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน และรับมือกับความท้าทายรอบด้าน” นายประพันธ์กล่าว
งาน “SME ต้องรอด 2025” ถือเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของ LiVE Platform และพันธมิตรในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้มีความพร้อมและเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดวันจัดเต็ม 14 หัวข้อสัมมนา จาก 21 วิทยากร และกว่า 30 บูธพันธมิตร โดยผู้ร่วมงานจะได้อัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจ ผู้บริโภค เทคโนโลยี และการใช้ AI พร้อมเรียนรู้เทคนิคการบริหารคน การบริหารทุน และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน นอกจากนี้ ยังมี SMEs จาก สวทช. มา Pitching การต่อยอดธุรกิจ และ Pitching Showcase จากผู้ประกอบการที่มานำเสนอธุรกิจเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและโอกาสใหม่
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและบริการต่างๆ ของ LiVE Platform ได้ที่เว็บไซต์ www.live-platforms.com และ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ LiVEx ซึ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์กระดานที่ 3 ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจ SMEs และ Startups ได้ที่ www.live-platforms.com/live-exchange