ซีพีอาสา มอบถุงกำลังใจ-ตั้งโรงครัว-ฟื้นฟูบ้านเรือน “ปางอุ๋ง“จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2568 – นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายทศพล เผื่อนอุดม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายเกรียงศักดิ์ บุญตาปวน นายอำเภอแม่เเจ่ม ติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม จากอิทธิพลพายุ “คาจิกิ“ พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมีนายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร ผู้บริหารสูงสุด ด้านความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัดเเละผู้เเทนกลุ่มธุรกิจในเครือ นำทีม “ซีพีอาสา” และผู้แทนจากบริษัทในเครือซีพี ลงพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมมอบ “ถุงกำลังใจ” เครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม และอาหาร เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และผู้ประสบภัย ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
เนื่องด้วยสถานการณ์ฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุคาจิกิ ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม 549 ครัวเรือน มีบ้านเรือนเสียหาย 157 หลัง ผู้เสียชีวิต 7 ราย บาดเจ็บ 15 ราย และสูญหาย 2 ราย ทางจังหวัดเชียงใหม่จึงได้เร่งระดมความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง เพื่อรองรับผู้ประสบภัยกว่า 140 คน พร้อมจัดตั้งโรงครัวประกอบอาหารแจกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
ด้วยความห่วงใยจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ “ซีพีอาสา” ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จัดตั้งโรงครัวซีพีอาสา เพื่อทำข้าวกล่องแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัย และเจ้าหน้าที่ภาคสนามต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้มอบ “ถุงกำลังใจ” เครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าห่ม CP น้ำดื่ม และข้าวกล่อง พร้อมสนับสนุนวัตถุดิบอาหารสด เช่น ไก่บด หมูบด ไข่ไก่ แก่โรงครัวพระราชทาน หน่วยงานราชการ และกิ่งกาชาด รวมถึงสนับสนุนรถโมบายสัญญาณทรู 5G อำนวยความสะดวกให้บริการสัญญาณสื่อสารอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง
หลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ทีมซีพีอาสายังได้ระดมกำลังเข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่และจิตอาสาในพื้นที่ เพื่อฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบ ขนย้ายเศษซากไม้ เก็บขยะ และล้างโคลน เพื่อเร่งคืนสภาพความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยให้กับชุมชนโดยเร็วที่สุด
การช่วยเหลือครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทในเครือ อาทิ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (CPG) , บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ , บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก “แม็คโคร – โลตัส” , บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีพีแรม จำกัด (CPRAM) ทั้งนี้เครือซีพี ขอส่งกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์อันยากลำบากนี้จะคลี่คลายและกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว