ค้นหาคอนโดทำเลเด่น ง่ายครบจบที่เดียวกับ Bangkok CitiSmart

เว็บไซต์ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่รวบรวมโครงการบ้านและคอนโดทุกทำเลเด่นในกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเป็นบ้านในย่านดังอย่างกรุงเทพกรีฑา บางนา รามอินทรา หรือคอนโดใจกลางเมืองสุขุมวิท อโศก สีลม พระราม 9 รวมถึงคอนโดติดรถไฟฟ้า BTS, MRT และ แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ตลอดจนคอนโดใกล้โรงเรียน-มหาวิทยาลัย จากการเป็นพาร์ทเนอร์กับแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในไทย ทั้ง AP Thai, Sansiri, SC Asset, Noble Development, Ananda Development, Singha Estate และอื่น ๆ อีกมากมาย ครบครันทีมงานมืออาชีพประสบการณ์สูง
สำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสการอยู่อาศัยแบบพรีเมียม ครบครันสิ่งอำนวยความสะดวกรอบด้าน เดินทางง่ายทุกจุดหมายปลายทาง พร้อมตอบโจทย์ความต้องการทุกไลฟ์สไตล์ ให้ Bangkok CitiSmart ช่วยคุณเลือกสรรโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมที่มีศักยภาพ พร้อมให้คำแนะนำ ดูแลการลงทุน เช่า หรือขายทรัพย์สินได้อย่างมืออาชีพ
Bangkok CitiSmart ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงด้านอสังหาฯ
ตัวอย่างทำเลคอนโดเด่นที่ได้รับความสนใจจากผู้ใช้งาน
คอนโดติดรถไฟฟ้า BTS และ MRT สะดวกสบายทุกจุดหมายปลายทาง
ให้ทุกการเดินทางเป็นเรื่องง่าย ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ กับคอนโดติดรถไฟฟ้า BTS และ MRT จะไปทำงานย่านธุรกิจ ไปเที่ยว พักผ่อนในแหล่งแฮงค์เอาท์ใจกลางเมือง รายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกรอบด้าน รวมถึงมีศักยภาพสูงทั้งการปล่อยเช่าและขายต่อ ทำให้คอนโดใกล้รถไฟฟ้าน่าจับตามองทั้งสำหรับการอยู่อาศัยและลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาว
1. ริธึ่ม เจริญนคร ไอคอนิค
ภาพ: ริธึ่ม เจริญนคร ไอคอนิค
ริธึ่ม เจริญนคร ไอคอนิค โครงการคอนโดหรูบนที่ดินผืนสุดท้ายตรงข้ามไอคอนสยาม จาก AP Thai เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS สายสีทอง สถานีเจริญนคร เพียง 150 เมตร เชื่อมต่อสาทร-สีลม-สยาม ได้ในต่อเดียว มอบพื้นที่ชีวิตสุดกว้างขวางขนาด 35-130 ตร.ม. มาพร้อมฟังก์ชัน 1 ห้องนอน, 1 ห้องนอนพลัส, 2 ห้องนอน, 3 ห้องนอน ที่สุดกับส่วนกลางขนาดใหญ่กว่า 3.3 ไร่ และมุม Double Rooftop เปิดรับวิวแม่น้ำเจ้าพระยา รายล้อมไปด้วยแหล่งไลฟ์สไตล์ชั้นนำย่านเจริญนคร เช่น ไอซีเอส, ไอคอนสยาม, เดอะแจม แฟคทอรี่, OURS เจริญนคร 10 และ เสนาเฟสท์
2. ไลฟ์ ลาดพร้าว แวลลีย์
ภาพ: ไลฟ์ ลาดพร้าว แวลลีย์
ไลฟ์ ลาดพร้าว แวลลีย์ คอนโดมิเนียมเหนือระดับจาก AP Thai ที่สุดกับทำเลตรงข้ามเซ็นทรัล ลาดพร้าว ใกล้ทั้งรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว สถานีห้าแยกลาดพร้าว 300 เมตร และ MRT สายสีน้ำเงิน สถานีพหลโยธิน เพียง 350 เมตร เชื่อมต่อสนามบินดอนเมืองได้ภายใน 15 นาที* ออกแบบพื้นที่ใช้สอย 28.8-65.5 ตร.ม. ครบครันแบบห้องสตูดิโอ, 1 ห้องนอน และ 2 ห้องนอน มองเห็นวิวสวนจตุจักร 700 ไร่ ใส่ใจการออกแบบพื้นที่ส่วนกลาง 4 ชั้น กว่า 39 โซน ภายใต้แนวคิด Luxury Adventure รายล้อมด้วยห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงเรียนและมหาวิทยาลัยชื่อดัง เช่น เซ็นทรัล ลาดพร้าว, รพ.เมโย, รร.หอวัง, ม.เกษตรศาสตร์
3. ไลฟ์ พระราม 4-อโศก
ไลฟ์ พระราม 4-อโศก จาก AP Thai เดินทางไปทำงานย่านแหล่งธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ใกล้รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพียง 450 เมตร เปิดรับทัศนียภาพ 3 มุมมอง ทั้งสวนเบญจกิติ โค้งน้ำบางกะเจ้า และวิวเมืองสุขุมวิท รายล้อมด้วยแหล่งไลฟ์สไตล์ชื่อดัง เช่น ดิ เอ็ม ดิสทริค ที่มีเอ็มสเฟียร์ เอ็มควอเทียร์ และเอ็มโพเรียม, วันแบงค็อก, เควิลเลจ, เทอร์มินอล 21 มาพร้อมแบบแปลน 1 ห้องนอน, 1 ห้องนอนพลัส และ 2 ห้องนอน บนสเปซขนาดใหญ่ 26.5-75 ตร.ม. ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
คอนโดใกล้มหาวิทยาลัยชั้นนำ เต็มที่กับการใช้ชีวิตทุกมิติ
คอนโดใกล้มหาวิทยาลัย ลงตัวสำหรับการใช้ชีวิตของนักศึกษา ช่วยลดเวลาในการเดินทาง ทำให้ใช้ชีวิตสะดวกสบาย มีเวลาสำหรับการทำกิจกรรมต่าง ๆ และพักผ่อนเพิ่มขึ้น รายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบ ทั้งร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ และบริการต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งยังเป็นทำเลที่นักลงทุนสนใจ ปล่อยเช่าได้ง่าย มีอัตราการเข้าพักสูง สามารถสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงได้
1. ดิ แอดเดรส สยาม-ราชเทวี
ดิ แอดเดรส สยาม-ราชเทวี คอนโดมิเนียมจาก AP Thai ใกล้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพียง 10 นาที* เชื่อมต่อรถไฟฟ้า 3 สาย ทั้ง BTS สายสีเขียว สถานีราชเทวี เพียง 150 เมตร เชื่อมต่อถึงสยามได้ภายในสถานีเดียว, แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีพญาไท และ MRT สายสีน้ำเงิน สถานีสามย่าน มอบพื้นที่ใช้สอย 31-86 ตร.ม. ด้วยฟังก์ชัน 1 ห้องนอน, 1 ห้องนอนดูเพล็กซ์, 2 ห้องนอน, 2 ห้องนอนดูเพล็กซ์, 3 ห้องนอน พักผ่อนหลังเลิกเรียนได้สบาย ใกล้โคโค่ วอล์ค, สยามดิสคัฟเวอรี่, สยามพารากอน, เซ็นทรัลเวิลด์ เต็มที่ทุกด้านในชีวิต
2. ไลฟ์ อโศก-พระราม 9
ไลฟ์ อโศก-พระราม 9 คอนโดใกล้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เพียง 15 นาที* จาก AP Thai เดินทางไปเรียนได้อย่างสะดวก ใกล้รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน สถานีพระราม 9 เพียง 300 เมตร และแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีมักกะสัน เพียง 550 เมตร มาพร้อมฟังก์ชันให้เลือกสรรตามความชอบ ทั้งห้องสตูดิโอ, 1 ห้องนอน, 1 ห้องนอนพลัส และ 2 ห้องนอน บนพื้นที่ใช้สอย 25-58 ตร.ม. เข้าใจวิถีชีวิตของนักศึกษา ผ่อนคลายได้แบบจัดเต็มกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น เซ็นทรัลพระราม 9, ฟอร์จูนทาวน์, เอสพลานาด รัชดาภิเษก, เดอะสตรีทรัชดา, ตลาดนัดรถไฟรัชดา
3. ไลฟ์ พหลฯ-ลาดพร้าว
ไลฟ์ พหลฯ-ลาดพร้าว โครงการคอนโดมิเนียมจาก AP Thai บนทำเลคุณภาพ ใกล้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพียง 15 นาที* ใช้ชีวิตสุดสบายกับรูปแบบห้องสตูดิโอ, 1 ห้องนอน, 1 ห้องนอนพลัส, 2 ห้องนอน บนพื้นที่ใช้สอยขนาด 28.5-65 ตร.ม. ที่มีทั้งห้องแบบมาตรฐานและแบบเพดานสูงถึง 4.4 เมตร บนทำเลตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว เพียงต่อเดียวถึงม.เกษตรฯ ใกล้ทั้ง BTS สายสีเขียว สถานีห้าแยกลาดพร้าว และ MRT สายสีน้ำเงิน สถานีพหลโยธิน รวมถึงสนามบินดอนเมือง
ค้นหาโครงการคอนโดบนทำเลศักยภาพ กับ Bangkok CitiSmart
เลือกสรรโครงการคอนโดมิเนียมน่าอยู่ทั้งมือหนึ่งและมือสองที่มีศักยภาพการเติบโตในอนาคต จากแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ครบครันสิ่งอำนวยความสะดวก ในราคาที่จับต้องได้ กับ Bangkok CitiSmart ผู้เชี่ยวชาญด้านการซื้อขาย-ให้เช่าอสังหาฯ เข้าใจไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย พร้อมช่วยคุณค้นหาโครงการคอนโดระดับพรีเมียมที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ สุขสบายกับชีวิตที่คุณเลือกได้เอง