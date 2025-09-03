 Header Tag 1 : ADOXY คืออะไร มีสรรพคุณช่วยเรื่องอะไรบ้าง พร้อมวิธีกินที่ถูกต้อง

Alt : ADOXY
ในยุคปัจจุบัน ผู้คนเริ่มใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการหันมาออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่ดี ไปจนถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งแบรนด์ ADOXY (เอโดซี) ได้ก้าวขึ้นมาเป็นที่จับตามองและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่กำลังมองหาโซลูชันเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง
ADOXY (เอโดซี) เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบหยดน้ำที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข และมีเลข อย.ถูกต้อง โดยใช้เทคโนโลยีการแยกโมเลกุลน้ำเป็นออกซิเจนบริสุทธิ์ในสภาวะเสถียร เพื่อให้ร่างกายสามารถนำไปใช้ได้ทันที เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายทำงานได้อย่างเป็นปกติ ซึ่งแบรนด์นี้ได้รับรางวัล AEC Quality Product ปี 2016 และกำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการดูแลสุขภาพจากภายใน
Header Tag 2 : ผลิตภัณฑ์ ADOXY มีส่วนประกอบอะไรบ้าง
ผลิตภัณฑ์ ADOXY (เอโดซี) ประกอบด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย แร่ธาตุต่าง ๆ และสารสกัดจากธรรมชาติ ซึ่งมีด้วยกันดังนี้
- จมูกข้าวสาลี (Wheat Germ) อุดมด้วยวิตามินอี โฟเลต และโปรตีน ช่วยต้านอนุมูลอิสระและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน พร้อมทั้งให้พลังงานแก่เซลล์
- สารสกัดจากถั่วเหลือง ให้โปรตีนคุณภาพสูงและไอโซฟลาโวน ช่วยบำรุงระบบฮอร์โมนและการทำงานของหัวใจ รวมถึงการลดคอเลสเตอรอลในเลือด
- สารสกัดจากแครอท อุดมด้วยเบตาแคโรทีนและวิตามินเอ ช่วยบำรุงสายตา ผิวพรรณ และระบบภูมิคุ้มกัน พร้อมช่วยต้านการอักเสบในเซลล์
- ผงมะละกอ ประกอบด้วยเอนไซม์ปาเปนที่ช่วยย่อยอาหาร วิตามินซี และสารต้านอนุมูลอิสระ ส่งเสริมการทำงานของระบบขับถ่าย
- สารสกัดจากงาดำและผักชี ให้แร่ธาตุแคลเซียม แมกนีเซียม และสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรง
- ผงผักโขม อุดมด้วยธาตุเหล็กและโฟเลต ช่วยเสริมสร้างเม็ดเลือดแดงและการไหลเวียนของเลือด
- สารสกัดจากถั่วขาว ให้โปรตีนและใยอาหาร ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและส่งเสริมระบบย่อยอาหาร
- แอล–ลิซีน และแอล–ไลซีน กรดอะมิโนจำเป็นที่ช่วยสร้างโปรตีน เสริมสร้างกล้ามเนื้อ และการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
Header Tag 2 : ADOXY มีสรรพคุณช่วยเรื่องอะไร เหมาะกับใครบ้าง
Alt : ADOXY สรรพคุณ
Img name : adoxy-benefits
ADOXY เป็นอาหารเสริมที่ประกอบไปด้วยกรดอะมิโนที่ช่วยฟื้นฟูการทำงานของเซลล์ รวมถึงต่อตานอนุมูลอิสระ รวมถึงมีสรรพคุณต่าง ๆ ดังนี้
- ให้พลังงานแก่ร่างกาย ADOXY ช่วยเสริมพลังงานให้กับร่างกายในระดับเซลล์ ผ่านการให้ออกซิเจนและสารอาหารที่จำเป็น ทำให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่าและมีแรงในการทำกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น
- สนับสนุนระบบการทำงานของร่างกาย ADOXY มีส่วนผสมจากธรรมชาติต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของระบบย่อยอาหาร ระบบไหลเวียนเลือด และระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานได้อย่างเป็นปกติ โดยเฉพาะในผู้ที่มีไลฟ์สไตล์เร่งรีบหรือได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ
- ช่วยต้านอนุมูลอิสระ สารสกัดจากผัก ผลไม้ และธัญพืชต่าง ๆ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ ADOXY มีส่วนช่วยลดผลกระทบจากอนุมูลอิสระที่เกิดจากมลภาวะ ความเครียด และการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน
- มีส่วนช่วยการทำงานของเซลล์ เทคโนโลยีการให้ออกซิเจนในระดับเซลล์ของ ADOXY มีส่วนช่วยสนับสนุนกระบวนการซ่อมแซมและการทำงานของเซลล์
Header Tag 2 : ข้อควรทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ADOXY ที่ควรพิจารณา
- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ยา ADOXY เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพโดยทั่วไป ไม่สามารถใช้ทดแทนการรักษาทางการแพทย์หรือยาที่แพทย์สั่งจ่ายได้
- ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ หากมีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต หรือกำลังใช้ยาใด ๆ อยู่ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์
- หญิงมีครรภ์และให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
- เด็กและผู้สูงอายุ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ เพื่อประเมินความต้องการของร่างกายที่แตกต่างตามช่วงวัย
- อาการแพ้หรือไม่พึงประสงค์ หากเกิดอาการแพ้ เช่น ผื่นคัน คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง หรืออาการผิดปกติใด ๆ ให้หยุดใช้ทันทีและปรึกษาแพทย์
- อ่านฉลากอย่างละเอียด วิธีกินเอโดซีควรตรวจสอบส่วนประกอบทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงสารที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ และปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้อย่างเคร่งครัด
Header Tag 2 : มั่นใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ADOXY การันตีด้วยรางวัล รับประกันความพอใจจากลูกค้าตัวจริง
ADOXY เป็นแบรนด์เสริมอาหารที่ได้การอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขและมีหมายเลขทะเบียนอาหาร (อย.) ที่ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล AEC Quality Product 2016 ซึ่งเป็นหนึ่งในการยืนยันคุณภาพระดับอาเซียน ทั้งยังมีกระบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานของ ISO 22000:2018 & ISO 9001:2015 และการควบคุมตามหลัก GMP พร้อมเสียงตอบรับจากรีวิวผู้ใช้เอโดซีที่พึงพอใจในผลลัพธ์ และยอดขายกว่า 2 แสนชิ้น
Header Tag 2 : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ADOXY ดีกรีรางวัลระดับอาเซียน
สรุปแล้ว เอโดซีคืออะไร? ADOXY เป็นอาหารเสริมที่ใช้นวัตกรรมการแยกโมเลกุลของน้ำให้ได้ออกซิเจนบริสุทธิ์ในสภาวะเสถียร พร้อมสารสกัดที่มีประโยชน์จากธรรมชาติและกรดอะมินที่จำเป็น เพื่อช่วยให้การทำงานของเซลล์และระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายทำงานได้อย่างเป็นปกติ อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาใช้ควบคู่กับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการออกกำลังกายสม่ำเสมอ และปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้หากมีโรคประจำตัว เนื่องจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่สามารถทดแทนการรักษาทางการแพทย์ได้
สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
- LINE : @ADO55
- FB : winnerwideworld
- 02-533-6195-98
