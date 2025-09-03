สถาบันการจัดการด้านการบริการแห่งเอเชีย (AIHM) เปิดตัวศูนย์การศึกษา NCUK แห่งใหม่ในกรุงเทพฯ

สถาบันการจัดการด้านการบริการแห่งเอเชีย (Asian Institute of Hospitality & Management: AIHM) ภายใต้การบริหารของ Minor Education ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะศูนย์การศึกษา NCUK (Northern Consortium of UK Universities) แห่งใหม่ในกรุงเทพฯ
ด้วยหลักสูตรที่ได้รับการรับรองในระดับสากลด้านการบริการ ธุรกิจ และการจัดการ โดยยึดหลักการศึกษายุโรป อันเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพและชื่อเสียงระดับโลก หลังจากการเปิดหลักสูตรนำร่องเมื่อต้นปีนี้ กับนักศึกษา 10 คนรุ่นแรก AIHM พร้อมส่งมอบหลักสูตร NCUK International Foundation Year (สายวิชาธุรกิจ) อย่างเต็มรูปแบบ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย แคนาดา และนิวซีแลนด์
“ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา AIHM ได้ก้าวสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำด้านการจัดการการบริการ โดยยึดมาตรฐานการเรียนการสอนแบบสวิส และวิธีการสอนสมัยใหม่” มร. คริส เมย์ลัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Minor Education กล่าว
“การร่วมมือกับ NCUK ช่วยให้เราขยายความเชี่ยวชาญจากสายการบริการไปสู่การศึกษาด้านธุรกิจสากล ซึ่งเป็นที่ต้องการมากขึ้น นักศึกษาจะได้เริ่มต้นเส้นทางการเรียนในกรุงเทพฯ ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ระดับโลก และยังมีโอกาสโอนย้ายไปศึกษาต่อในต่างประเทศพร้อมการันตีเส้นทางความก้าวหน้า”
นอกจากนี้ AIHM ยังมีแผนจะเปิดสอนหลักสูตร International Year One และ Master’s Preparation เพื่อรองรับการเรียนต่อในอนาคต ตอกย้ำพันธกิจภายใต้สโลแกนของสถาบัน “From Thailand to the World”
“ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาจากทั่วเอเชียทั้งในด้านทักษะ ความมั่นใจ และมุมมองระดับสากล เพื่อประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อต่างประเทศ” มร. คริส เมย์ลัน กล่าวเพิ่มเติม โดยงานเปิดตัวได้รับเกียรติจากผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ผู้บริหาร NCUK ตัวแทนการศึกษา และสื่อมวลชนเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
การเปิดศูนย์ NCUK ในกรุงเทพฯ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ AIHM ในการขยายหลักสูตรทางวิชาการไปไกลกว่าการบริการ และสร้างโอกาสครั้งสำคัญให้แก่นักศึกษาที่ใฝ่ฝันจะศึกษาต่อต่างประเทศอีกด้วย