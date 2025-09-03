กปน. รับ 2 รางวัลเกียรติยศ ‘รางวัลไทย’ ประจำปี 2568

นางสาวสุวรา ทวิชศรี ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และคณะผู้บริหาร รับมอบ 2 รางวัลเกียรติยศ ‘รางวัลไทย’ ประจำปี 2568 ภายใต้โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ได้แก่ ประเภทรางวัล ‘องค์กรดีเด่นแห่งปี’ สาขาการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ในฐานะที่ กปน. เป็นองค์กรที่มีนโยบายด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มีผลงานโดดเด่นในการให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน การดำเนินงานตามแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการน้ำ และการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อาทิ การฝึกอบรมหลักสูตรช่างประปาให้กับประชาชน ภายใต้ ‘โครงการช่างประปาเพื่อประชาชน’ เพื่อนำไปต่อยอดอาชีพและสร้างรายได้ รวมทั้งยังมีกิจกรรม
ตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่าง ๆ สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานและเป็นผู้มอบรางวัล
นอกจากนี้ ผู้ว่าการ กปน. ยังได้รับรางวัลระดับบุคคล ประเภทรางวัล ‘ผู้นำองค์กรดีเด่นแห่งปี’ สาขาการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ในฐานะผู้นำที่มีความสามารถโดดเด่นในการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ยึดมั่นในการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล และให้ความสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงกิจกรรมภายนอกองค์กร แต่ยังปลูกฝังจิตสำนึกให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง
ทุกระดับ เพื่อให้การพัฒนาขององค์กรเป็นไปอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน