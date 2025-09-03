สผ. จัดสัมมนาชี้แจงประกาศคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จ.สุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2568

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ จัดสัมมนาเพื่อชี้แจง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2568
การสัมมนาจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 กรุงเทพฯ ถ่ายทอดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปยังหน่วยงาน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดงาน พร้อมนางสาวสุจิตรา อยู่ทอง ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ กล่าวรายงานและชี้แจงรายละเอียดร่วมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 4 ท่าน เนื้อหาสำคัญของประกาศฯ ได้แก่ การกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครอง มาตรการควบคุมและป้องกันผลกระทบจากการพัฒนา เช่น การปรับพื้นที่การส่งเสริมพื้นที่สีเขียว การตัดมาตรการซ้ำซ้อนกับกฎหมายหลัก และการกำหนดกิจกรรมต้องห้ามที่อาจกระทบระบบนิเวศ ประกาศฉบับใหม่ยังผ่อนปรนเงื่อนไขการใช้ที่ดินกรรมสิทธิ์บางประเภทปรับเกณฑ์การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)
และมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
เป็นหน่วยประสานงานติดตามผลแทนคณะกรรมการชุดเดิม
การสัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากหน่วยงานรัฐ อปท. ภาคเอกชนสถาบันการศึกษา ภาคประชาชน เครือข่ายอนุรักษ์ในพื้นที่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมรวม 85 คน ผ่านระบบออนไลน์ ประกาศกระทรวงฉบับใหม่นี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2568 ดาวน์โหลดได้ที่ ราชกิจจานุเบกษา