พม. ชวนคนไทยร่วมงาน ‘SDx 2025’ หาทางรอดสังคมสูงวัย-โลกร้อน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แถลงข่าวการจัดงาน Social Development Expo 2025 (SDx 2025) ภายใต้แนวคิด Demographic and Climate Crises ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วม
นายวราวุธ กล่าวว่า โลกกำลังเผชิญกับ ‘วิกฤตซ้อนวิกฤต’ ทั้งโครงสร้างประชากรที่ลดลงและกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ รวมถึงวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งล้วนส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบาง ไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม หากไม่เร่งเตรียมความพร้อม อาจสร้างผลกระทบในวงกว้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อสร้างความตระหนักและร่วมกันหาทางออก งาน SDx 2025 จึงถูกจัดขึ้น โดยภายในงานจะมีการเสวนาและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ ทั้งจากองค์การสหประชาชาติและองค์กรพันธมิตร อาทิ UNDP, UNESCAP, UNFPA, UNICEF และ World Bank พร้อมกิจกรรมในรูปแบบ World Café ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมค้นหาทางออกของปัญหาร่วมกัน รวมถึงยังมีนิทรรศการสาระน่ารู้ กิจกรรม Mini-workshop โดยภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และ Market Place แสดงผลงานจากกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในความดูแลของ พม.
ดังนั้น กระทรวง พม. จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมงาน Social Development Expo 2025 ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายนนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มาร่วมกันสร้างโอกาสใหม่จากทุกวิกฤต และร่วมมือกันหาคำตอบสู่สังคมที่มั่นคงและยั่งยืน