วิศวะศรีปทุม จัดแข่งขันหุ่นยนต์-โดรนซอคเกอร์ “RDST 2025” คัดเลือกตัวแทนสู่เวทีโลก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) ในฐานะ “Dynamic University” ที่ยึดแนวคิด เรียนจริง ทำจริง สร้างทักษะแห่งอนาคต ร่วมกับ MY ROBOT TIME (Thailand) จัดการแข่งขัน Robot & Drone Soccer Tournament (RDST) 2025 เมื่อวันที่ 30–31 สิงหาคม 2568 ณ ห้องประชุมบัวหลวง อาคาร 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. เพื่อเฟ้นหาตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมประชันฝีมือบนเวทีระดับโลก International Youth Robot Competition (IYRC) 2025 ที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ ณ เมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผลการแข่งขันทีมที่คว้ารางวัล Gold Prize ได้รับถ้วยเกียรติยศ เกียรติบัตร และได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยสู่เวที IYRC 2025 มีดังนี้
- Kinder (5–8 ปี): ทีม ASCS 02
- Junior (8–13 ปี): ทีม SS 2 (หุ่นยนต์ Code Spark), ทีม ASCS 07 (หุ่นยนต์ Open Board), ทีม ASCS 08 (อากาศยานไร้คนขับ)
- Senior (13–18 ปี): ทีม พิกัดลับ 311 (หุ่นยนต์ Code Spark), ทีม HELLO EARTH (หุ่นยนต์ Open Board), ทีม PB 1 (อากาศยานไร้คนขับ)
ด้าน ผศ.ดร.วนายุทธ์ แสนเงิน หัวหน้าสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า การแข่งขันนี้ตอกย้ำว่า ทักษะด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติคือ Future Skills ที่ตลาดแรงงานต้องการ ทั้งในอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะ คลังสินค้าอัตโนมัติ บริการผู้สูงอายุ และธุรกิจยุคใหม่
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้บรรจุรายวิชาและเตรียมเปิด หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบในปี 2569 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การออกแบบ ควบคุม และทดลองใช้หุ่นยนต์จริง พร้อมบูรณาการความรู้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมยุคปัจจุบัน