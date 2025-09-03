สถานทูตจีน ต้อนรับสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และสถาบันพระปกเกล้า ในโอกาสปฐมนิเทศหลักสูตรจีนกลาง

สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับผู้บริหารสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ และสถาบันพระปกเกล้า เนื่องในโอกาสปฐมนิเทศหลักสูตรภาษาจีนกลางสำหรับข้าราชการ ครั้งที่ 20 ณ ประเทศจีน
เมื่อวันที่ 3 กันยายน ที่ สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย นายอู๋ จื้ออู่ อัคราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับ พลเอก วิชิต ยาทิพย์รองประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ และนายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เนื่องในโอกาสปฐมนิเทศหลักสูตรภาษาจีนกลางสำหรับข้าราชการ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2568
นายอู๋ จื้ออู่ ได้กล่าวขอบคุณ พลเอก วิชิต ยาทิพย์ รองประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ และสถาบันพระปกเกล้า ที่สร้างคุณูปการให้กับความสัมพันธ์จีน – ไทย มาโดยตลอด ในการส่งข้าราชการเดินทางไปศึกษาที่ประเทศจีนหลายร้อยคน และข้าราชการเหล่านี้ได้กลายเป็นบุคลากรดีเด่นในการส่งเสริมความร่วมมือด้านต่าง ๆ และแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน ทั้งนี้ ประเทศจีนและไทย มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น และเป็นมิตรดีต่อกัน ขอให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจและเรียนรู้ความทันสมัยแบบจีน เพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้กลับมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปี 2568 นี้ เป็นปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ครบรอบ 50 ปี
พลเอก วิชิต ยาทิพย์ รองประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ กล่าวขอบคุณรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย สถาบันพระปกเกล้า และแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่าน การไปศึกษาภาษาจีนกลาง ณ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งในครั้งนี้ การได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา ณ สถาบันอันเก่าแก่และมีชื่อเสียง ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และให้ถือว่าทุกท่านเป็นผู้ตัวแทนของข้าราชการไทย เป็นผู้แทนทางวัฒนธรรม ที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย – จีน ต่อไป
“หลักสูตรภาษาจีนกลางสำหรับข้าราชการ” เป็นความร่วมมือทางวิชาการของ สถาบันพระปกเกล้า (King Prajadhipok’s Institute – KPI) สภาวัฒนธรรมไทย – จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ (Thai – Chinese Cultural Relationship Council – TCCRC) และสถาบันภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (Beijing Chinese Language and Culture College – BLCC) เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาจีนกลางให้กับข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย โดยในปี 2568 มีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม ณ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 8 กันยายน 2568 – 10 กรกฎาคม 2569 จำนวน 40 คน