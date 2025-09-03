แบกกระเป๋า…ลุยทะเลสาบไบคาล! ประเทศรัสเซีย กับ Letago Travel

ทัวร์ไบคาล คือเส้นทางที่มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ—ทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุดในโลก และมีอายุเก่าแก่กว่าสองล้านปี Letago ขอเสนอโปรแกรมสุดพิเศษ สำหรับนักท่องเที่ยวผู้แสวงหาประสบการณ์สุดแปลกใหม่
โปรแกรม ทัวร์ไบคาล STEP ON ICE RUSSIA-BAIKAL Irkutsk Olkhon Island (7 วัน 6 คืน, รหัส R5426047)
เริ่มต้นที่อีร์คุตสค์ เยือนโบสถ์คาซานและพิพิธภัณฑ์ Taltsy ขับรถ UAZ ลัดเลาะไปยังเกาะโอล์คฮอน ชม Shaman Rock และท้าทายผืนน้ำแข็งด้วย military van โฉบชมวิว “Blue Ice” บนพื้นที่ขาวโพลน ขึ้นเหนือ–ใต้ของเกาะ สำรวจถ้ำและ Bubble Bay ชมปรากฏการณ์ฟองอากาศติดแช่แข็ง แล้วจบทริปด้วยการถ่ายรูปกับรูปปั้น “Babr Monument” และช้อปที่ 130 Quarter ในอีร์คุตสค์
โปรแกรม ทัวร์ไบคาล BAIKAL ทะเลสาบน้ำแข็งที่ลึกที่สุดในโลก (6 วัน 5 คืน, รหัส R0926055)
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ลิสต์เวียนก้า ที่ตั้งริมไบคาล จากนั้นเยี่ยมชม Taltsy Museum แล้วสนุกกับการนั่งสุนัขลากเลื่อนบนผืนน้ำแข็ง ที่น้อยนักจะได้ลอง ช่วงเย็นพักในโรงแรม 4 ดาวบรรยากาศสบายๆ
ทั้งสองโปรแกรมนำเสนอภาพลักษณ์แตกต่างของไบคาล—จากผืนน้ำแข็งสุดฟินสู่วัฒนธรรมไซบีเรียสุดลึกซึ้ง ไม่ว่าจะเลือก 6 หรือ 7 วัน ทริปนี้รับประกันความประทับใจ จัดเต็มเสน่ห์แห่งไซบีเรียในทุกก้าวของการเดินทาง
📞 สนใจจองทัวร์หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม Letago Travel & Tours
โทร: 085-4063944 / 083-6783311
Line: @letagotravel
เว็บไซต์: https://www.letago.com