GI Market สัญจร ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงราย สำเร็จเกินคาด

ประชาชนแห่ชอปสินค้า GI สร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เผยผลความสำเร็จการจัดงาน “GI Market สัญจร 2025 ครั้งที่ 2” ณ จังหวัดเชียงราย ได้รับการตอบรับจากประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่น บรรยากาศคึกคักตลอด 7 วันของการจัดงาน สะท้อนความนิยมและความเชื่อมั่นที่ผู้บริโภคมีต่อสินค้า GI
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดงาน “GI Market สัญจร 2025 ครั้งที่ 2” ยืนหนึ่งเรื่องคุณภาพ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย ระหว่างวันที่ 25–31 สิงหาคม 2568 โดยมีการรวบรวมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ สินค้า GI จากทั่วประเทศกว่า 30 ร้านค้า ทั้งสินค้าเกษตร อาหาร ผ้า และงานหัตถกรรม ซึ่งล้วนเป็นสินค้าที่ดี มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์โดดเด่น และถูกส่งมาจากแหล่งผลิตโดยตรง ทำให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ต่างให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพราะมีความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า ขณะเดียวกันจึงทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า GI สามารถขยายโอกาสทางการตลาด และสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
งาน GI Market สัญจร 2025 ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงรายครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่าสินค้า GI ไทยได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงนับเป็นอีกความสำเร็จที่ช่วยขับเคลื่อนสินค้า GI ไทยให้เป็นพลังสำคัญของเศรษฐกิจชุมชน เป็น Soft Power ที่สร้างความภาคภูมิใจแก่ประเทศได้อย่างยั่งยืน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา จะยังคงมุ่งมั่นดำเนินการส่งเสริมสินค้า GI อย่างครบวงจรในทุกมิติ เพื่อให้สินค้า GI ไทยมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับนานาชาติ พร้อมเชิญชวนชาวไทย ช่วยกันอุดหนุนสินค้า GI ไทย และร่วมสนับสนุนการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนทั่วประเทศ