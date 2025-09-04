สธ. เดินหน้าต่อขับเคลื่อนนับคาร์บ ลด NCDs เขตเมือง ใน 50 เขตกรุงเทพมหานคร

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ขยายผลอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร (อสส.) กว่า 13,000 คน ใน 50 เขตกรุงเทพมหานคร ช่วยสอนประชาชนนับคาร์บ ลดความเสี่ยงจากการป่วยด้วยโรค NCDs และมีอายุยืนอย่างมีสุขภาพ หลังพบคนกรุงเทพมหานครทั้งเสี่ยงและป่วยด้วยโรค NCDs สูงกว่าภาพรวมประเทศ พร้อมสนับสนุนการเลือกกินคาร์บที่มีคุณภาพดี มีดัชนีน้ำตาลต่ำ (Low Glycemic Index) ซึ่งค่าดัชนีน้ำตาล (Glycemic Index: GI) หมายถึง ค่าที่บ่งบอกการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตาลในเลือด เมื่ออาหารผ่านการย่อยและดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดหลังกินอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรต โดยอาหารที่มีค่า GI ต่ำ ร่างกายจะค่อย ๆ ย่อยและดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดอย่างช้า ๆ เพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคอ้วน และเหมาะสำหรับประชาชนทั่วไปที่ใส่ใจสุขภาพ
“ทั้งนี้ จากข้อมูลของ IDF Diabetes Atlas ปี 2564 พบว่า 1 ใน 10 คน ทั่วโลก หรือราว 537 ล้านคน ป่วยด้วยโรคเบาหวาน และเสียชีวิตมากกว่า 4 ล้านคนต่อปี คาดว่าภายในปี 2573 จะเพิ่มขึ้นเป็น 643 ล้านคน และภายในปี 2588 จะเพิ่มมากถึง 783 ล้านคน และเกือบครึ่งหนึ่งยังไม่ได้รับการวินิจฉัย สำหรับประเทศไทยพบผู้ป่วยเบาหวาน 6.5 ล้านคน โดยส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และร้อยละ 40 ที่ไม่ทราบว่าตัวเองป่วย ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงต่อโรคแทรกซ้อน เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ ไตวาย และโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจหลักโภชนาการและมีความรอบรู้ในเรื่องการบริโภคอาหารอย่างถูกต้อง นับเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวซึ่งตั้งเป้าให้ประชาชน 50 ล้านคน นับคาร์บเป็นภายในสิ้นปี 2568 โดยจากการสำรวจสุขภาพประชาชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยสูงกว่าภาพรวมประเทศ เช่น ภาวะอ้วนลงพุง พบสูงถึง ร้อยละ 56.1 ขณะที่ภาพรวมประเทศ ร้อยละ 39.4 โรคเบาหวาน ร้อยละ 12.5 ภาพรวมประเทศ ร้อยละ 9.5 กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมนับคาร์บ สร้างความรอบรู้การนับคาร์บให้คนกรุงเทพฯ กินแบบนับคาร์บเป็นช่วยประชาชนมีสุขภาพดี อายุยืน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน สถานศึกษา และภาคประชาสังคม ส่งผลให้คนกรุงเทพฯ กินแบบนับคาร์บเป็นจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้จำนวนผู้ที่มีความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ลดลง พร้อมทั้งสร้างความตระหนักให้ประชาชนในพื้นที่สามารถจัดการสุขภาพตนเอง ลดการใช้ยา ลดความแออัดในโรงพยาบาล และลดค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพ
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตอบรับนโยบาย เตรียมความพร้อมการเป็นพลเมืองสุขภาพดี “นับคาร์บ นำสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค NCDS ในพื้นที่เขตเมือง” ชูประเด็น “ไม่นับคาร์บ ทำให้ป่วย” ป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มคนเมือง ซึ่งมักมีวิถีชีวิตเร่งรีบและบริโภคเกินความต้องการ ซึ่งกรมการแพทย์ โดยกลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ร่วมจัดกิจกรรมตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อ (แรงบีบมือ–แรงเหยียดขา) เพื่อประเมินกำลังกาย พร้อมทั้งเปิดบริการ คลินิกมลพิษกับโรค NCDs ดูแลสุขภาพประชาชนครบวงจร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสำคัญ เช่น การเสวนาวิชาการ กิจกรรมนับคาร์บกับ อสส. การตรวจสุขภาพโรคที่เกี่ยวข้องกับ NCDs ได้แก่ การตรวจวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) เบาหวานขึ้นจอตา รพ.ราชวิถี ตรวจมวลกระดูก รพ.เลิดสิน การตรวจสุขภาพเบื้องต้น รพ.นพรัตนราชธานี Ultrasound Liver สถาบันมะเร็ง ตรวจหลอดเลือดคอด้วยคลื่นความถี่สูง สถาบันประสาทวิทยา ตรวจหลอดเลือดหัวใจ เป่าปอด คลินิกอดบุหรี่ สถาบันโรคทรวงอก เป็นต้น โดยครั้งนี้มีอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) กว่า 600 คน ร่วมกิจกรรม
