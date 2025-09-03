ข่าวประชาสัมพันธ์

ซีพีเอฟ จับมือซีพีอาสา ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 จังหวัดภาคเหนือ เต็มกำลัง

อิทธิพลจากพายุ “คาจิกิ” ทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง สร้างผลกระทบเป็นวงกว้างหลายจังหวัด

ท่ามกลางสถานการณ์นี้ ซีพีเอฟ ยังคงยืนหยัด “อยู่เคียงข้างทุกวิกฤต” ร่วมมือกับเครือข่ายซีพีอาสา เร่งกระจ่ายกำลังลง 3 พื้นที่ เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ในทันที เพื่อนำวัตถุดิบอาหารทั้งเนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่สด และน้ำดื่ม ส่งมอบแก่โรงครัวต่างๆ เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ได้รับอาหารและความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มวลน้ำจากแม่น้ำป่าสักและพื้นที่ใกล้เคียงเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่เขตเทศบาลตาลเดี่ยวและเทศบาลเมืองหล่มสัก ส่งผลให้ประชาชนเดือดร้อนแล้วกว่า 17,000 คน ทีมงานอาสาสมัครซีพีเอฟ ผนึกกำลังซีพีอาสา ร่วมสนับสนุนวัตถุดิบ แก่โรงครัวมูลนิธิเพชรเกษม โดยทีมตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิฯ ที่ปักหลักทำอาหารนำไปกระจายลงพื้นที่น้ำท่วมช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่

ขณะที่ บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ที่เกิดเหตุดินสไลด์ ซีพีอาสา และทีมงานซีพีเอฟ ยังร่วมร้อยเรียงความดี เดินหน้าส่งมอบวัตถุดิบอาหารและน้ำดื่ม ให้แก่ทุกโรงครัวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งที่โรงครัวกลางบ้านปางอุ๋ง, โรงครัวมูลนิธิปริสุทโธ, โรงครัวมูลนิธิกระจกเงา และมอบผ่านศูนย์ฯ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ของกิ่งกาชาดอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ทำหน้าที่กระจายวัตถุดิบทั้งหมดไปยังโรงครัวต่างๆ ในพื้นที่อย่างทั่วถึง

 

ฟากฝั่ง บ้านผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก เครือซีพี ร่วมกับทุกกลุ่มธุรกิจในเครือฯ เร่งจัดถุงกำลังใจพร้อมวัตถุดิบอาหารเข้าให้ความช่วยเหลือ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเอกวิทย์ มีเพียร เป็นประธานในการส่งมอบถุงกำลังใจ โดยซีพีเอฟ สนับสนุนวัตถุดิบอาหารสด พร้อมน้ำดื่ม มอบให้โรงครัวกลางให้ทุกเมนูอาหารส่งตรงแรงใจให้ประชาชน

อยู่เคียงข้างทุกวิกฤต คือความมุ่งมั่นของเครือซีพีและซีพีเอฟ เพราะเราเชื่อว่าการส่งอาหารคือการส่งพลังแรงใจ และความช่วยเหลือยังคงมีต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนและอาสาสมัครในทุกพื้นที่….