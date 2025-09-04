โชว์แล่ปลาทูน่าบลูฟินยักษ์ ที่ดิเอมเมอรัลด์ ค็อฟฟี่ช็อพ

สำหรับผู้ที่พลาดการชมโชว์แล่ “ปลาทูน่าครีบน้ำเงิน” (Bluefin Tuna) ตัวใหญ่ยักษ์ส่งตรงจากญี่ปุ่น หรือที่รู้จักกันในชื่อ “Hon-Maguro” โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ยังคงจัดต่อเนื่องเป็นไฮไลท์ที่ภูมิใจนำเสนอให้ทุกท่านได้ชมและชิมแบบสดๆ ในวันที่ 5 และ 19 กันยายน 2568 เพียง 2 วันเท่านั้น
บริการรวมในบุฟเฟต์นานาชาติมื้อเย็นที่มีซีฟู้ดและซูชิพรีเมียม อาทิ หอยนางรม ปูม้า หอยหวาน กุ้งแม่น้ำ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ ฯลฯ พร้อมน้ำจิ้มสูตรเด็ด รสแซบ ซูชิฟัวกราส์ วากิว แซลมอน ทานได้ไม่อั้น มุมข้าวต้มกุ๊ยที่มีเครื่องเคียงกับข้าวมากมายให้เลือกอิ่มอร่อย มุม Carving Station 7 วัน 7 เมนู นอกจากนี้ยังมีขาหมูสูตรดิเอมเมอรัลด์ ข้าวต้มปลากะพง ส้มตำและยำต่างๆ ซุปทรัฟเฟิล พาสต้า เทปปันยากิ กุ้งแม่น้ำเผา เทมปุระ รวมเครื่องดื่มน้ำอัดลม ชา-กาแฟ ของหวานทั้งไทย เบเกอรี่โดยฝีมือเชฟเต้-จักรพรรดิ์ พจน์ชัยกุล ผู้ชนะเชฟกระทะเหล็กสายหวาน ตามด้วยไอศกรีม และผลไม้ตามฤดูกาล ระหว่างเวลา 18.00 – 22.00 น. ทุกวัน รับประกันความคุ้มค่าราคาท่านละ 1,700++ บาท (2,001 บาทสุทธิ)
โปรพิเศษ!! เหลือเพียงท่านละ 1,299++ บาท (1,529 บาทสุทธิ) ตลอดเดือนกันยายน 2568 ที่ดิเอมเมอรัลด์ ค็อฟฟี่ช็อพ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 0-2276-4567 ต่อ 8413-4 หรือไลน์ @theemeraldhotel และwww.facebook.com/theemeraldcoffeeshop