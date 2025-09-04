DITTO รับมอบเกียรติบัตร ในโครงการ ESG DNA

นายชัยทัด กุลโชควณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน หรือ “DITTO” เข้ารับมอบเกียรติบัตร ในโครงการ ESG DNA จาก ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเกียรติบัตรนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ DITTO ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยส่งเสริมความรู้ให้พนักงานเข้าใจหลักการ ESG (Environmental, Social, and Governance) ในรูปแบบ E-Learning ชุดความรู้ด้านความยั่งยืน โดยมีพนักงานเข้าร่วมการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรสำคัญของโครงการนี้เกินกว่า 70% ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการปลูกฝัง DNA ด้านความยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของพนักงาน เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในทุกกระบวนการของธุรกิจ และร่วมกันพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน