รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รับมอบรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณสถานพยาบาลในดวงใจ ประจำปี 2568

วันที่ 3 กันยายน 2568 นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เข้ารับมอบรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณสถานพยาบาลในดวงใจ ประจำปี 2568 รางวัลชนะเลิศ กลุ่มสถานพยาบาลที่มีผู้ประกันตนตั้งแต่ 50,001 คน ไม่เกิน 100,000 คน จาก นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ สำนักงานประกันสังคม จ.นนทบุรี โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลร่วมแสดงความยินดี / สำนักงานประกันสังคมจัดโครงการ “สถานพยาบาลในดวงใจ” ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบริการของสถานพยาบาลคู่สัญญา ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานพยาบาลมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการแก่ผู้ประกันตน รวมถึงเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่สถานพยาบาล โดยจะจัดพิธีมอบรางวัลเป็นประจำทุกปี ในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม วันที่ 3 กันยายน