ซีเจ มอร์ ชวน เปลี่ยนแต้มสะสมเป็นโอกาสเพื่อเด็กๆ และครอบครัวในสังคมไทย

ซีเจ มอร์ ชวนสมาชิกสบายการ์ด “ปันแต้ม ปันน้ำใจ”
เปลี่ยนแต้มสะสมเป็นโอกาสเพื่อเด็ก ๆ ในชุมชน และครอบครัวในสังคมไทย
ซีเจ มอร์ (CJ MORE) เดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์การสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ผ่านโครงการ “ปันแต้ม ปันน้ำใจ” ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกสบายการ์ดได้ร่วมส่งต่อแต้มสะสมแทนพลังน้ำใจ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2568 โดยทุกแต้มที่สมาชิกบริจาคผ่าน LINE Official Account @CJMORE หรือคลิก https://tinyurl.com/33jperd3 จะถูกนำไปเปลี่ยนเป็นโอกาสสำหรับผู้ที่ขาดแคลน เริ่มต้นบริจาคง่าย ๆ เพียง 1 แต้ม (20 แต้ม = 1 บาท) และเพื่อให้การช่วยเหลือเกิดผลมากยิ่งขึ้น ซีเจ มอร์ ยังสมทบเพิ่มให้อีก 1 เท่า ด้วยความตั้งใจที่จะเป็นเพียงสื่อกลางเล็ก ๆ ระหว่างลูกค้าและชุมชน โดยมุ่งเน้น 3 ภารกิจสำคัญ ทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่นและสังคมโดยรวม ได้แก่
- ปันแต้ม ปันน้ำใจ ให้โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดสอนตั้งแต่อนุบาลถึงประถมศึกษา แม้โรงเรียนจะมีผลงานด้านนาฏศิลป์ไทยโดดเด่นจนได้รับรางวัลระดับประเทศ แต่ยังขาดแคลนสิ่งของจำเป็นต่อการเรียนรู้ การปันแต้มจากสมาชิกสบายการ์ดจึงเป็นพลังที่ช่วยเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็ก ๆ ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- ปันแต้ม ปันน้ำใจ ให้โรงเรียนคลองบางกระบือ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นสนามแข่งขันกีฬาแชร์บอลระดับกลุ่มโรงเรียนบางพลี แต่ยังขาดแคลนอุปกรณ์กีฬา การสนับสนุนจากโครงการนี้จะช่วยให้เด็ก ๆ ได้มีเครื่องมือพร้อมในการฝึกซ้อม พัฒนาทักษะกีฬา และเสริมสร้างสุขภาพร่างกายไปพร้อมกับการเรียนรู้
- ปันแต้ม ปันน้ำใจ ให้ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา ในการติดตามบุคคลสูญหาย ตรวจสอบศพนิรนาม และช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญหายให้ได้พบความจริงและความยุติธรรม แสดงให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือที่มีผลกระทบทั้งต่อครอบครัวและสังคมโดยรวม
ทั้งนี้ทุกแต้มที่สมาชิกสบายการ์ดมอบมา คือความหมายที่ยิ่งใหญ่สำหรับเด็ก ๆ และครอบครัวที่รอคอย ซีเจ มอร์ เพียงแค่ขอร่วมเป็นสื่อกลางเล็ก ๆ ในการเปลี่ยนแต้มเหล่านี้ให้กลายเป็นโอกาสและรอยยิ้ม