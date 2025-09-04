ประธานกรรมการเครือซีพี ส่งกำลังใจและเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำป่าแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568 – นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม บ้านผาบ่อง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร ผู้บริหารสูงสุด ด้านความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมซีพีอาสา เป็นผู้แทนส่งมอบถุงกำลังใจ เครื่องอุปโภค บริโภค และผลิตภัณฑ์จากกลุ่มธุรกิจในเครือฯ ให้แก่ นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อส่งต่อให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
สถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้เกิดจากอิทธิพลของพายุ “คาจิกิ” เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อ จ.เเม่ฮ่องสอน 6 อำเภอ 27 ตำบล 108 หมู่บ้าน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 1 ราย และสูญหาย 1 ราย บ้านเรือนเสียหายกว่า 1,500 ครัวเรือน ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 5,485 คน ซีพีอาสาได้ลงพื้นที่บ้านผาบ่อง ส่งมอบถุงกำลังใจให้ผู้ประสบภัย ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก โดยมีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 55 ครัวเรือน ซึ่งพบมีครัวเรือนที่พักอาศัยเสียหายทั้งหลัง จำนวน 5 ครัวเรือน เบื้องต้นทุกภาคส่วนเร่งดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้ราษฎรสามารถเข้าพักในพื้นที่และกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติโดยเร็ว
เครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มธุรกิจในเครือฯ ตระหนักถึงความสูญเสียและความยากลำบากที่ประชาชนต้องเผชิญ ทั้งบ้านเรือนที่เสียหายและชีวิตความเป็นอยู่ที่ได้รับผลกระทบ จึงได้ร่วมมือกันส่งมอบผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยความห่วงใย ประกอบด้วยไข่ไก่ น้ำดื่ม อาหารแห้ง พลั่วตักดิน วัตถุดิบประกอบอาหาร และผลิตภัณฑ์อุปโภคที่จำเป็น พร้อมกันนี้ TRUE ยังได้สนับสนุนระบบโทรคมนาคม เพื่อให้การสื่อสารในพื้นที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ แม้ในภาวะวิกฤต
ที่ผ่านมา ทุกกลุ่มธุรกิจในเครือซีพีได้กระจายกำลังช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุคาจิกิอย่างรุนแรง ทั้งที่ บ้านปางอุ๋ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และบ้านผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด
การสนับสนุนครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของกลุ่มบริษัทในเครือฯ ได้แก่ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (CPG), บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF), บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL), บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) (CPAXTRA) , และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE) ทั้งนี้เครือซีพียังคงตอกย้ำเจตนารมณ์ ช่วยเหลือ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อให้ทุกคนก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง