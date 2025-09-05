กรมการท่องเที่ยว จัดเวทีเสวนาเชิงรุก ต้านการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ปัญหาการค้ามนุษย์คือภัยอย่างยิ่งต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ล่าสุด กรมการท่องเที่ยวจึงจัดกิจกรรม “การเสวนาวิชาการการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและปราศจากการค้ามนุษย์ (Building Safe Tourism: Stornger Together Against Trafficking)” โดยมี นางณัฏฐิรา แพงคุณ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ห้องเมฆา บอลรูม โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ สุรวงศ์ ร่วมด้วย พล.ต.ท. ดร.ศุภเศรษฐ์ โชคชัย อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, พ.ต.อ.ปวิช ข่าทิพย์พาที ผู้กำกับการสอบสวน กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์, นายรัชพล มณีเหล็ก ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสงคมและความมั่นคงของมนุษย์, พ.ต.อ.ศราวุธ ตันกุล รองผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และนายรัชชพร พูลสวัสดิ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐ สมาคมภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรภาคประชาสังคม เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้
ภายในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “รู้เท่าทันการค้ามนุษย์: จุดเริ่มต้นของการป้องกันและปราบปราม” และการเสวนาวิชาการในหัวข้อ “การค้ามนุษย์ในภาคการท่องเที่ยว: สังเกตได้ ช่วยได้ ไม่เพิกเฉย” เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้ และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์
นางณัฏฐิรา กล่าวว่า กรมการท่องเที่ยวตระหนักถึงปัญหาการค้ามนุษย์ซึ่งไม่เพียงบั่นทอนสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน แต่ยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยตรง ภาครัฐจึงให้ความสำคัญและดำเนินการด้วยมาตรการเชิงรุก ทั้งในด้านการเฝ้าระวัง การบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นช่องทางในการค้ามนุษย์ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งเป้าหมายหลักคือการ พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั้งมิติทางสังคมและมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยกรมการท่องเที่ยวมุ่งส่งเสริมแนวคิด “Tourism for All – การท่องเที่ยวเพื่อทุกคน” เพื่อให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและบริการได้อย่างเสมอภาคและปลอดภัย อันนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน