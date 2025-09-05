“กปน. ส่งมอบระบบประปาและกรองน้ำดื่มให้โรงเรียน-ชุมชนท่าม่วง”

นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานในพิธีส่งมอบการปรับปรุงระบบประปา และติดตั้งระบบกรองน้ำดื่มโรงเรียนและชุมชน พร้อมด้วย นายสรรค์ชัย พงศ์พุทธชาติ รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการ (บริหาร) และ นางสาวกรวิไล เยียวยาสัตว์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ กปน. ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญ ปีงบประมาณ 2568 โดยมี นายสิทธิวีร์ วรรณพฤกษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายนพพล สุกิจปาณีกิจ นายอำเภอท่าม่วง คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ นางสาวปิยะภรณ์ สุขะปุณพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติร่วมในพิธี จากนั้น คณะได้เยี่ยมชมระบบกรองน้ำดื่มโรงเรียน และตู้น้ำหยอดเหรียญชุมชน พร้อมมอบถังใส่น้ำขนาด 12 ลิตรให้แก่ชุมชน และได้จัดกิจกรรมฐานความรู้ ได้แก่ ฐานมือปราบขยะรุ่นจิ๋ว และฐานบิงโกรักษ์น้ำ ให้น้อง ๆ นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมด้วย
โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของ กปน. ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญบริเวณรอบจุดรับน้ำดิบ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องระหว่างปีงบประมาณ 2566 – 2570 ที่นำความเชี่ยวชาญด้านการประปามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนบริเวณลุ่มน้ำฝั่งตะวันตก เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันดี ลดความเหลื่อมล้ำในการใช้น้ำ และลดปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค เสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง กปน. และชุมชนต้นน้ำให้เข้มแข็งและยั่งยืนยิ่งขึ้น