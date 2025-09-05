BEM รับมอบใบประกาศเกียรติคุณองค์กรนำร่องมุ่งสู่ Net Zero จาก อบก.

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM โดย นายชัชพร ตรีวิมล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานความปลอดภัยและคุณภาพ ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรนำร่องที่เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมการกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่ Net Zero ด้วยวิธี Science Based Target (ระยะที่ 2)” จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ECEE) ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นประธานในพิธี
ทั้งนี้ BEM เป็น 1 ใน 22 องค์กรนำร่องที่มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย และแผนการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) โดยภายในงาน BEM ยังได้ร่วมกิจกรรมเสวนา ถอดบทเรียนแนวทางการกำหนดเป้าหมาย Net Zero ตามแนวทางของ อบก. ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริษัท อุบลไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) (UBE) ซึ่งได้แสดงวิสัยทัศน์พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรเพื่อร่วมกันมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ให้สำเร็จตามเป้าหมาย ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ)