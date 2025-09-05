เซเว่น อีเลฟเว่น มอบเงิน 1 ล้านบาท สมทบทุนโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา

ช่วยเหลือเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท จากกิจกรรม “แค่ซื้อนม ก็ได้เป็นผู้ให้” เชิญชวนลูกค้า และประชาชนร่วมซื้อผลิตภัณฑ์นมทุกชนิดภายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2568 ที่ผ่านมา
โดยรายได้ทั้งหมดถูกนำไปสมทบทุนให้กับ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) เพื่อใช้สนับสนุนการดูแล ฟื้นฟู และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก ๆ ที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ไม่เพียงช่วยจัดหาสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันเท่านั้น
การมอบเงินบริจาคครั้งนี้ มีนางปรางรัตน์ เกียรติทรงศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ และนายสุชาติ วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เป็นผู้แทนมอบให้กับ นางสาวหนึ่งฤทัย พวงเพชร ผู้อำนวยการ และนางสาวชลชนก เบ้าเฟื้อย รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน)
นางสาวหนึ่งฤทัย พวงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) กล่าวว่า การสนับสนุนจากซีพี ออลล์ – เซเว่น อีเลฟเว่นครั้งนี้ไม่เพียงเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ แต่ยังช่วยเสริมศักยภาพให้โรงเรียนสามารถดูแลเด็ก ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารที่ครบถ้วนต่อโภชนาการ อุปกรณ์การเรียนการสอนเฉพาะทาง สื่อเพื่อการฟื้นฟู ไปจนถึงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของเด็ก ๆ ที่มีความพิการซ้ำซ้อน
กิจกรรม “แค่ซื้อนม ก็ได้เป็นผู้ให้” ถือเป็นการสร้าง “พลังแห่งการแบ่งปัน” ที่จะช่วยเปลี่ยนรอยยิ้มของเด็ก ๆ ให้สดใสขึ้น และเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนเห็นถึงคุณค่าของการให้ ที่สามารถต่อยอดความหวังและโอกาสใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน
